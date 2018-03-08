原标题：妇女节特别关注：职场妈妈的“双重焦虑”怎么破？

中新网北京3月8日电（记者 张尼） 缺觉、体力透支、疲于奔命……这是很多职场女性升级为妈妈后最大的感触。无法全身心投入事业，又不能全天候照顾孩子，这样的矛盾让她们感到焦虑。如何化解职场妈妈的“双重焦虑”？这一问题不仅困扰着每个小家，同时也令全社会关注。

资料图：2017年5月，福州辣妈进行街头哺乳快闪活动。吕明 摄

分身乏术：职场妈妈难平衡工作与孩子

2014年，在北京一家文化公司工作的李璐迎来了儿子的降生。从孩子出生那天起，她就开启了“超人模式”。

“孩子一岁以前基本没有睡过什么整觉，喂奶、换尿布……有时一晚上要起好几次，早上六点又要爬起来上班，一天能睡五六个小时都算幸运了。”李璐说。

在李璐的记忆里，这些年自己经常顶着黑眼圈去上班，有时在回家的地铁上靠着门都快睡着了，快节奏的生活让她有点喘不过气。

分身乏术的不仅仅是李璐一人，时间被挤占是很多职场妈妈面临的问题。她们不仅要面对繁重的工作，更要花大量的时间照顾和教育孩子。

2017年5月，有招聘网站发布了《2017年职场女性压力报告》。这份覆盖超5000职场女性的调研显示，受访的女性有50%以上每天花2-3小时用于孩子的功课辅导，如果是二孩家庭，这个时间还会更长。

值得注意的是，不少中国家庭中，父亲的缺位令职场妈妈不得不承担更多“负荷”。

2015年，上海社科院社会学研究所和上海市妇联共同展开的上海市家庭教育调查显示，孩子教育主要由父亲负责的比例，则从2005年的30.2%下降至23.7%。相反，主要由母亲负责的比例却从20.3%上升至47.2%。

2016年天津市妇联发布的《天津市家庭建设现状及需求调查报告》中也显示，具体到教育子女的任务，36.34%的家庭主要由母亲承担，仅有11.6%的家庭由父亲承担。

资料图：2017年3月8日，河南省人才市场举行第十五届女子专场招聘会。韩章云 摄

事业受阻：职场“潜规则”制约育龄女性

某招聘网站发布的《2016年职场妈妈生存状况调查报告》显示，95%的女性认为生育后对职场发展产生影响。

对于用人单位的“潜规则”，李璐深有感触。她告诉记者，“公司里女职员一旦怀孕，在很长一段时间内基本都与升职加薪无缘，无论工作表现优秀与否，这就是一条不成文的规定。”

她回忆，自己当年也是因为这个原因没能在职位上有进一步提升，机会让给了其他同事，这也直接导致她这几年面临着涨薪难的问题。

随着孩子长大，面临的经济压力增加，李璐从去年起就计划着跳槽的事情，但经过一番简历投递后，她发现自己在就业市场上的竞争优势并不明显。

她告诉记者，随着全面两孩政策落地，有些企业在招聘时对于已婚已育的女性并没有太青睐，会顾虑这些女性有生二胎的意愿，或者不能全身心投入工作。

对于这一现象，在某金融企业做人力资源工作的赵夕接受记者采访时也坦言，企业在招聘过程中，对于女性的年龄和婚育状况的确会慎重考量。

“企业里的一些基础岗位，通常倾向于应届生或者是未婚未育的年轻女性，主要考虑她们能够有更多精力放在工作上，这涉及到用人成本的问题。”赵夕说。

资料图：2017年5月，近200福州辣妈进行街头哺乳快闪活动，图为活动中一位丈夫帮妻子撑伞。 吕明 摄

配套保障待完善：产假不够用，哺乳室短缺

除了事业发展受限，在很多职场妈妈看来，产假制度和相关的配套保障也有待改善。

记者注意到，目前，全国31省份都延长了女性产假，但对很多女性来说，产假还是有些不够用。

28岁的佟丽昕在北京一家事业单位工作，今年刚休完产假返回工作岗位的她对记者坦言，“至今还是不在状态，4个月的产假有点短。”

“从生理角度上讲，4个月的时间，身体还没完全恢复到生产之前的状态，另外孩子太小，这个时候返回工作岗位，状态和专注度不是很理想。”在佟丽昕看来，如果能够将产假延长至半年甚至是一年，自己会从容很多。

除此之外，单位没有专门配备哺乳室也令佟丽昕感到很不方便，“因为没有专门的场所，很多职场妈妈只能去公司的杂物间或者卫生间，非常麻烦。”

而这样的现象并非个例。《2016年职场妈妈生存状况调查报告》显示，对于哺乳期女性迫切需要的哺乳室，仅有13.3%的女性所在单位可以提供，同时有29.39%的女性表示单位不会为职场妈妈提供任何福利。

资料图：2011年5月8日母亲节，广西南宁市有关单位联合主办母亲专场招聘会。 黄艳梅 摄

消除歧视不仅仅是用人单位的事

其实，近年来关于职场妈妈遭遇“生育瓶颈”的讨论一直不断，对这一问题的关注，也上升到了国家层面。

例如，今年的政府工作报告中提出，“要健全劳动关系协商机制，消除性别和身份歧视，使更加公平、更加充分的就业成为我国发展的突出亮点。”

究竟如何维护职场妈妈的权益？

对此，有劳动保障专家表示，如今制约职场妈妈发展的一大因素就是企业对于经济利益的考量。解决该问题，需要在加强相关法律执行力度、保障女性劳动权益的同时，建立多种机制改善女性就业环境。

同时专家也强调，除了用保障性条例对妇女进行保护外，还要从根本上解决保护成本的问题，若保护成本转移到用人单位身上，会让用工成本较高的女性愈发受到用人单位歧视。

当然，化解职场妈妈的困境，需要的不仅仅是来自法律和制度层面的保障，更需要全社会的包容。

正如《人民日报》去年5月发表的评论文章中所强调——帮职场妈妈纾解困境，尤需全社会共同努力，真正为这一群体减压。

文章称，尤其是随着全面两孩时代的到来，应当倡导抚养孩子是家庭共同责任的理念，让职场爸爸更多补位。更为关键的是，整个社会还应着眼于制度设计与完善，对职场妈妈给予更多的宽容和便利。这不仅仅指多设母婴室、实行弹性工作制等，还包括精神层面的关心和包容，促进公众更多认可她们的付出与价值。（应受访者要求，文中部分人物为化名）（完）

责任编辑：霍宇昂