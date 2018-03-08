新华社:把握第一要务用好第一资源激发第一动力

原标题：新华社评论员：把握第一要务 用好第一资源 激发第一动力

新华社北京3月7日电 题：把握第一要务 用好第一资源 激发第一动力

新华社评论员

“发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。”7日上午，习近平总书记在参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时，系统提出了三个“第一”的重要论断，进一步深化了对新时代中国经济社会发展规律的认识。深刻领会、准确理解这一重要论断，在实践中把握第一要务、用好第一资源、激发第一动力，对我们推动高质量发展、建设现代化经济体系具有重要意义。

发展是解决一切问题的总钥匙。改革开放40年来，正是坚持以经济建设为中心，靠着拼劲、闯劲、干劲，我们党带领亿万人民创造了发展的中国奇迹，实现了从“赶上时代”到“引领时代”的伟大跨越。中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。同时，必须清醒认识到，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。

发展是硬道理，是解决我国一切问题的基础和关键。进入新时代，我们既要坚定不移把发展作为党执政兴国的第一要务，又要贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，不断增强广大人民的获得感、幸福感、安全感。

惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。当前，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。跨越这一必须跨越的关口，出路就在走创新驱动发展道路，实现新旧动能转换，让创新真正成为第一动力。要全面推动体制机制创新，提高资源配置效率效能，推动资源向优质企业和产品集中，推动创新要素自由流动和聚集，使创新成为高质量发展的强大动能。建设现代化经济体系，必须强化科技创新这个战略支撑。推进科技创新，既要有一马当先的气魄，也要有万马奔腾的气势。发展战略科技力量，实施好国家重大科技项目，加强对中小企业创新支持，培育更多创新型企业，汇聚各方力量，就一定能跑出中国创新“加速度”，不断增强我国经济创新力和竞争力。

强起来靠创新，创新靠人才。纵观世界各国发展态势，创新驱动实质上是人才驱动，谁拥有一流的创新人才，谁就拥有了创新的优势和主导权。开启决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家新征程，面对发展的新阶段新任务，面对科技创新领域的激烈竞争，我们比历史上任何时期都更需要广开进贤之路、广纳天下英才，以充分用好人才这个第一资源。

“功以才成，业由才广。”破解发展难题，激发创新活力，关键是把各方面人才更好使用起来，聚天下英才而用之。种好梧桐树，引得凤凰来。要实行更加开放的人才政策，不唯地域引进人才，不求所有开发人才，不拘一格用好人才，在大力培养国内创新人才的同时，更加积极主动地引进国外人才。以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方，把国内外的各方面优秀人才、顶尖人才吸引过来、凝聚起来，必将形成人人渴望成才、人人努力成才、人人皆可成才、人人尽展其才的生动局面，为新时代高质量发展提供源源不竭的人才支持和智力支撑。

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责任编辑：霍宇昂