这条中企加班升级的公路 有你不知道的非洲之美

原标题：这条中企加班升级的茶园公路，有你不知道的非洲之美
说到非洲，人们一般会想到马赛马拉大草原上的斑马和狮群，乞力马扎罗山顶的积雪和撒哈拉大沙漠吹不尽的黄沙。其实，非洲大陆也有茶香满园绿意遍岭的风光，比如肯尼亚。
云雾缭绕，空气湿润，大片修剪整齐的茶园，宛如绿色地毯般随着山脉起伏；一条平坦的公路静卧在这片绿色海洋里，不断向前蔓延伸展。
微风拂过树叶，茶叶特有的清香扑鼻而来，令人一时忘了身在异乡。突然，一群黑皮肤大眼睛的孩子扬起笑脸，用中文高喊着“你好，你好……”
眼前这条全长约126公里的D319公路，距肯尼亚首都内罗毕有近4个小时的车程，主要茶园路段位于纳库鲁郡内。该路段所经之处光照充足，雨水丰富，虫害较少，非常适宜茶树生长。
茶农露丝说，“这里的道路本来坑坑洼洼的，中国武夷肯尼亚分公司为道路进行升级改造以后，平时我们采茶运茶都方便了很多，路上经常能看到马他突（小型巴士）和其他运送物资的车辆来来往往。”
事实上，修好这条茶园道路并非易事。公路平均海拔约2500米，最高达到3000米，且雨水量大，施工修路压力巨大。
因为土方施工需要确保土料的含水量适中，过多或过少都会影响到施工质量。所以在每年旱季时期（一般从12月至2月），项目全体员工都加班加点赶工。即便是春节期间，施工人员依然奋斗在一线。
中国武夷肯尼亚分公司D319项目经理上官登森介绍，项目于2016年3月开工，工期为3年。
公路所到之处 ，尽是满眼绿意，路两旁有无边无际的高山茶园，茶农们穿梭其中，采摘的茶叶被大量用于制作当地人爱喝的奶茶。
也许，你在超市买到的某款奶茶，也来自这里哦。
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