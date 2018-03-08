原标题：两会|民盟中央副主席：预计养老金中央调剂制度年内出台

本报特派两会记者 周远征 北京报道

“今年中央调剂金制度有望出来！”3月7日中午，十三届全国人大代表、民盟中央副主席、中国社会保障学会会长郑功成接受《中国经营报》记者采访时表示：“黑龙江养老金亏空的问题，不是黑龙江的问题，而是制度的问题。”

3月5日，国务院总理李克强做政府工作报告时提出：今年将深化养老保险制度改革，建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度。郑功成表示，建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度是我们的既定目标。

中央层面对于养老金中央调剂制度的重视，来源于异常严峻的现实。去年年底，人社部社保事业管理中心发布《中国社会保险年度发展报告2016》。报告中显示，2016年，城镇职工养老保险基金收支总规模达到66912亿元，比上年增加11758亿元，增长21.3%。城镇职工养老保险基金总收入35058亿元，比上年增长5717亿元，增长19.5%；基金总支出31854亿元，比上年增长6041亿元，增长23.4%。然而，支出增幅大于收入增幅。而且以黑龙江为首的部分地区累计结余已为负数，黑龙江省赤字高达232亿元。

作为黑龙江省的全国人大代表，长期研究社会保障制度的郑功成对于黑龙江情况非常清楚。他告诉《中国经营报》记者：黑龙江的问题是很正常的问题，没有什么稀奇古怪的，缴费的人少，老年多，年轻人少，这不是黑龙江的问题，而是国家的问题，单看黑龙江的情况会觉得养老金制度要崩溃，但是放到全国来看，全国每年有几千亿结余，现在总的结余有4万多亿，可以一年多的支出。他说，养老金这块必须从地区分割的碎片化，走向全国统筹。他表示，今年建立养老金中央调剂制度后，回归到国家制度安排，中央统一支配和补贴，对于黑龙江等省份补贴力度要大一些。他说，我们调剂金的幅度要大一些，不能够拖，否则对振兴东北老工业基地不利，也对西部不利，我相信今年就会出来。

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责任编辑：张玉