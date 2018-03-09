原标题：手机网民一大波福利已在路上 重点覆盖这些人群

中新网客户端北京3月9日电（记者 吴涛）所有手机网民注意啦，“流量‘漫游’费将取消”、“流量资费至少降30%”、“12城进行5G试点”等好消息不断传来。记者注意到，这些福利诚意满满，不少都明确了实施时间节点。

流量“漫游”费7月1日取消

目前电信运营商存在区别本地和全国流量的计费方式。不少网友在中国政府网留言，意见反映强烈。今年政府工作报告提出，取消流量“漫游”费。

工信部3月6日表示，让广大用户尽早受益，推动基础电信企业抓紧落实，尽快做好实施准备工作。基础电信企业表示，需要开展套餐与合同的梳理和调整以及系统改造等工作，将全力以赴，加班加点推进工作进程，争取今年7月1日实施。

流量资费年内至少降低30%

2018年政府工作报告提出，移动网络流量资费年内至少降低30%。工信部部长苗圩称，取消流量“漫游”费，降低流量资费水平，年底前，两项措施加在一起，移动流量资费下降30%以上。

切实落实提速降费新措施，工信部还鼓励基础电信企业继续推进大流量互联网卡、阶梯式流量放心用等流量降费措施。

资料图：运营商进行5G技术展示。中新网 吴涛 摄

上海等12个城市进行5G试点

2018年三大运营商加起来至少在12城开展5G试点。中国移动将在杭州、上海、广州、苏州、武汉开展外场测试；中国电信已在雄安、深圳、上海、苏州、成都、兰州开通5G试点；中国联通计划5G试点的城市为北京、天津、上海、深圳、杭州、南京、雄安。

中国电信在雄安的现场测试显示，相较4G用户现有峰值体验，5G可提升约20倍。工信部预计今年底5G产品将达到预商用水平，将适时发放5G系统频率使用许可。

天津等5省市已试点携号转网

近日，工信部副部长罗文公开表示，3年前，工信部就在天津、云南、海南、湖北、江西等5个省市开始了试点，这项工作从试点实现推广至少要到2020年。

罗文指出，携号转网并不像大家想的那么容易，那么简单，试点过程中发现了很多问题，其中一个问题就是牵涉到运营商之间的结算。还有技术感受方面的问题。

资料图：各种手机客户端都需要使用流量。中新社发 汤彦俊 摄

虚商正式商用牌照今年有望下发

今年还有一个好消息是虚拟运营商正式商用牌照有望下发。1月24日，工信部下发征求意见稿，表示虚拟运营商试点任务已经完成，具备正式商用条件。

没人用虚拟运营商？工信部数据显示，截至2017年底，已有42家民营企业在29个省份近200个本地网范围内开展试点，用户总数突破6000万，直接吸引民间投资超过32亿元，带动上下游新增就业岗位近6万个。

这么多的福利，哪些人将受益呢？

记者注意到，不少福利几乎是全民福利，比如流量资费的下降、携号转网等，这几乎影响到任何一个手机网民。中国互联网络信息中心的最新数据显示，中国手机网民规模达7.53亿，所以上述福利覆盖范围可想而知。

对于5G高速网络，自然是试点城市的人群有望率先使用，但有消息显示，使用时可能需携带类似上网卡的设备。其他城市可能就要等一等了，根据工信部的计划，预计2019年5G预商用，2020年正式商用。

关于携号转网，除了有携号转网需求的普通用户外，有观点认为，如手机尾号4个8等“靓号”持有者最受益，因为他们可能不必被高消费的“套餐”所绑定。若携号转网放开，三大运营竞争将更激烈，为了留存住用户，可能会推出一系列优惠措施，使广大用户受益。

至于流量“漫游”费取消，通信行业分析师付亮认为，这几类用户最受益：包括出省的校园套餐、政企套餐、超低价本地流量套餐用户，“不出省份的上述套餐使用者和一直使用全国流量的用户受益最小。”（完）

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责任编辑：霍宇昂