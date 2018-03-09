解读政府工作报告中的世界观：独领风骚 兴不忘忧

原标题：解读政府工作报告中的“世界观”：独领风骚 兴不忘忧
中新网客户端北京3月9日电 （记者 程春雨 李金磊 吴涛 邱宇）作为世界第二大经济体，一年一度的中国两会吸引了全球目光，国务院总理所作的政府工作报告更是焦点。可以说，政府工作报告既是中国政府向国民提交的作业，也在一定程度上是对国际社会的宣示，体现了中国政府的“世界观”。
在李克强总理今年所作的政府工作报告中，一些定量、定性的指标和提法，是置诸世界坐标上的。将这些内容予以集纳，可管窥中国政府的国际视野，即从世界范围来观察和度量自身的整体或局部发展。
中国对世界经济贡献最大
——五年来，经济实力跃上新台阶。国内生产总值从54万亿元增加到82.7万亿元，年均增长7.1%，占世界经济比重从11.4%提高到15%左右，对世界经济增长贡献率超过30%。
——“一带一路”建设成效显著，对外贸易和利用外资结构优化、规模稳居世界前列。
[解读]
近几年来，世界经济复苏缓慢，出现“逆全球化”倾向。把脉开方，中国主动下调增长目标，转向高质量发展阶段，推动经济全球化再平衡，提出“一带一路”倡议，中国为世界经济注入了强劲动力。
五年来，中国进口货物约58万亿人民币，对外投资6900多亿美元，实际使用外商直接投资6200多亿美元。“年均增长7.1%”、“占世界经济比重15%”、“贡献率超30%”，有力回应了那些“中国经济拖累了世界”的声音。据世界银行测算，2012年-2016年中国对世界经济增长贡献率超过美、欧、日贡献之和。
“ ‘内外兼修’‘厚积薄发’‘卓尔不群’‘独领风骚’这四句话还是符合中国发展实际的。”政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏底气十足地说，“中国经济增长速度在国际上是领先的，在主要经济体中是最领先的，对世界经济的贡献也是国际上最大的。”
新经济引领世界潮流
——高铁网络、电子商务、移动支付、共享经济等引领世界潮流。
——高速铁路运营里程从9000多公里增加到2万5千公里、占世界三分之二。
——完成新一轮农村电网改造，建成全球最大的移动宽带网。
[解读]
为何中国经济能独领风骚？“新经济撬动了经济发展”成经济界的共识。2014年、2015年、2016年、2017年，大数据、互联网+、分享经济、数字经济和人工智能等先后被首次写入当年政府工作报告，政策激励下各领域不断涌现新业态、变成新动能。
现在，网购、高铁、移动支付、共享单车已成全球闻名的中国新四大发明。“舒适、省时、景色美”，高铁已成中国新名片，“中国高铁上，硬币竖立不倒”的视频火爆全球网络，被国外友人点赞；移动支付规模亦居全球首位，激活了新零售，多国领导人希望借鉴。
“新经济就是数字经济，一是直接拉动GDP，二是改变传统产业，2017年对中国GDP的贡献占到32%。”中国工程院院士邬贺铨说，“新经济对中国社会影响巨大，如高铁带动扶贫等，都不能简单用GDP来统计。新经济方兴未艾，5G时代中国将有更多的领域站在世界顶端。”
创新驱动发展成果世界瞩目
——五年来，创新驱动发展成果丰硕。全社会研发投入年均增长11%，规模跃居世界第二位。
——我国科技创新由跟跑为主转向更多领域并跑、领跑，成为全球瞩目的创新创业热土。
——我国拥有世界上规模最大的人力人才资源，这是创新发展的最大“富矿”。
[解读]
国际经济的竞争是创新能力的竞争，谁能在创新上下先手棋，谁就能掌握主动。创新驱动发展，中国快速崛起的新动能，正在重塑经济增长格局、深刻改变生产生活方式，成为中国创新发展的新标志。
纵观历史，着眼未来。中国举措力图2030年跻身创新型国家前列。五年来，天眼、墨子、大飞机等相继问世，天宫、神舟系列成果举世瞩目，量子调控、铁基超导等领域步入世界领先行列。同时，实施组合拳防止经费流失、让科研人员名利双收，激励“双创”，日均新设企业由5千多户增加到1万6千多户。
“会继续走我们自己的创新之路、开拓之路，走出一条独具特色的中国创新发展之路。” 国务院研究室主任黄守宏强调，“结构的升级，质量和效益的提高，发展新动能的成长壮大，创新发展取得长足进步等等，这些东西是管长期的、管长远的，能够推动中国经济持续健康发展。”
民生成绩惊艳世界
——五年来，人民生活持续改善。脱贫攻坚取得决定性进展，贫困人口减少6800多万，易地扶贫搬迁830万人，贫困发生率由10.2%下降到3.1%。居民收入年均增长7.4%、超过经济增速，形成世界上人口最多的中等收入群体。
——社会养老保险覆盖9亿多人，基本医疗保险覆盖13.5亿人，织就了世界上最大的社会保障网。
[解读]
发展经济的目的之一就是改善民生，中国致力于为解决世界难题提供方案，织就了世界上最大的社会保障网，致力于确保到2020年现行标准下农村贫困人口全部脱贫，消除绝对贫困。
近年中国每年减少超千万的贫困人口，贫困发生率由10.2%下降到3.1%。联合国千年发展目标报告称，中国对全球减贫的贡献率超过70%。这令世界银行行长金墉感动并点赞：这是人类历史上最伟大的故事之一，中国的扶贫经验值得中等收入国家借鉴。
并不止步于此。打好三大攻坚战之后，中国贫困人口逐步向中等收入迈进。中国目前4亿多的中等收入群体将不断迅速增长。“中国是世界第一大出境游客源国，中等收入群体不断扩大，出境游和消费人数不断增多，对拉动世界各国经济就业增长都带来利好。”中国劳动学会副会长苏海南说。
仍是世界最大发展中国家
——安不忘危，兴不忘忧。我们清醒认识到，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段，仍是世界最大发展中国家，发展不平衡不充分的一些突出问题尚未解决。
[解读]
尽管取得了上述诸多世界瞩目的成绩，但中国政府并未盲目乐观，而是清醒地认识到自身的现实地位，即中共十九大报告指出的：我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。
强调“仍是世界最大发展中国家”，显示还面临许多问题和繁重的任务，需要继续艰苦奋斗、砥砺前行。商务部研究院国际市场研究所副所长白明说，中国各项人均指标并不高，人均GDP刚刚迈进中等收入国家标准，还需解决发展质量和效益不够高、金融等领域风险隐患等问题。
从站起来、富起来到强起来，中国特色社会主义进入新时代，站在改革开放40周年的新起点，政府工作报告绘制了工作蓝图，要大力推动高质量发展，加大改革开放力度，敢闯敢试，敢于碰硬，中国改革开放新举措料超国际社会预期。（完）
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