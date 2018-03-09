原标题：代表通道|董明珠：格力有1万多技术人员，核心部件仍存短板

3月9日下午，在十三届全国人大一次会议的第二场“代表通道”集中采访活动中，全国人大代表、珠海格力电器股份有限公司董事长、总裁董明珠向记者表示，格力电器在全国有12个研究院和1万多技术开发人员，拥有一百多种智能设备，但还有一些关键的核心部件没掌握。

董明珠在十三届全国人大一次会议的第二场“代表通道”中接受采访。东方IC 图

“黑灯工厂就是无人工厂，用机器代替人的操作。”董明珠表示，格力电器在全国有8个基地，基本上都实现了无人工厂的生产状况。黑灯工厂是在实体经济转型过程中的升级。

中国要成为一个制造强国，必须拥有自己的核心技术。董明珠举例说，大型中央空调的叶轮因为加工精度的要求很高——一个头发丝的1%到1/10之间，过去必须靠进口设备来加。十八大以后，格力电器进军智能装备领域，目前拥有一百多种数控机床机器人以及工业集成等设备，不仅为家电行业服务，也在为食品行业以及其他工业服务。

为了在制造业等工业领域占据领导地位、拥有话语权，格力电器选择自主培养人才。现在，该集团拥有12个研究院，1万多技术开发人员，已经满足其产业转型的需要。

“但是还有短板，就是一些关键的核心部件依然还没有掌握在自己的手上。我们希望在短时间内，用我们的产品服务于全球，这样才能真正实现中国制造向中国创造的转变。”董明珠说。

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责任编辑：张玉