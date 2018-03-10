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四川内江市威远县发生3.0级地震 震源深度5千米

四川内江市威远县发生3.0级地震 震源深度5千米
2018年03月10日 00:47 中国新闻网
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图片来源：国家地震台网官方微博。图片来源：国家地震台网官方微博。

　　中新网3月10日电 中国地震台网正式测定：03月10日00时39分在四川内江市威远县（北纬29.58度，东经104.78度）发生3.0级地震，震源深度5千米。

 

责任编辑：霍宇昂

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