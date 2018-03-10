肖亚庆:今年1-2月央企销售收入比去年同期增10.9%

原标题 [微视频]肖亚庆：今年1到2月央企销售收入比去年同期增10.9%
十三届全国人大一次会议新闻中心于3月10日15时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请国务院国资委主任肖亚庆，副秘书长、新闻发言人彭华岗就“国有企业改革发展”相关问题回答中外记者提问。
国务院国资委主任 肖亚庆：中央企业眼睛向内压缩成本，运行质量和市场竞争力进一步提升，成本费用率进一步降低，库存应收进一步降低，所以发展的质量和效益也进一步提高。
昨天刚刚出来今年1到2月份的数字，在这里可以跟大家报告一下。今年1-2月份，中央企业实现营业收入4.1万亿元，比去年同期增长10.9%，实现利润2066.7亿元，比去年同期增长了22.6%。也就是今年开局继续保持了良好的态势。从这些情况来看，我们对经济的发展，对今年全年的前景是充满信心。
我们将进一步努力，保持总体上的平稳，坚持稳中求进的总基调，在2018年开局之年取得一个良好的效果。与此同时，我们更加注重质量第一、效益优先，在高质量发展方面，中央企业要突出实业、突出主业，使主业的贡献率、实业的实力进一步提高和增强。
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