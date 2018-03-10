原标题 肖亚庆：国资委推动国企国资改革新举措

十三届全国人大一次会议新闻中心于3月10日15时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请国务院国资委主任肖亚庆，副秘书长、新闻发言人彭华岗就“国有企业改革发展”相关问题回答中外记者提问。

国务院国资委主任 肖亚庆：去年我们按照中央的要求，开展了“十项改革试点”，目前在18家中央企业集团、39户子企业在做试点。应该说近两年来的改革取得了很多成效。新的一年，我们在这个基础上要把“十项改革试点”在集团层面做的，要向各个下级各层级进一步的拓展。有的试点是在二级、三级企业做的试点工作，要进一步提升到集团层面来扩大这个试点。

另外一方面就是这“十项改革试点”总的还是单项试点，要根据中央“1+N”系列文件的总要求，把各个单项的试点逐步综合起来，更多的向一些综合试点来推进，使得这些试点能够在一个经济实体内各项改革举措都能够起到整体的综合效果。同时，我们今年还要推出“双百行动”，这个行动就是要在中央企业和地方企业更大的面推进，使我们这些改革举措更快见到实效，也培育出一批改革先锋，也凝练出一些改革的成果，在2018年向前更进一步的推进。

在监管方面，我们要从管企业为主向管资本为主进一步转变，使得我们监管职能在原有基础上进一步推进、进一步做实，使监管的针对性、有效性、系统性进一步增强。与此同时，在监管方面我们根据改革要求加强分类监管、分类考核，分类推进各方面的改革，取得实实在在的成果。

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责任编辑：张岩