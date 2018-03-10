国资委主任肖亚庆:让国企走上高质量发展之路

原标题 [微视频]肖亚庆：让国有企业走上高质量发展之路
十三届全国人大一次会议新闻中心于3月10日15时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请国务院国资委主任肖亚庆，副秘书长、新闻发言人彭华岗就“国有企业改革发展”相关问题回答中外记者提问。
国务院国资委主任 肖亚庆：
从高质量发展的要求来看，还有很多工作要做，还有很多的差距。
做强实业 制造业快速地转型升级
落实高质量发展要求，第一是要做强实业，推动制造业快速转型升级。比如在高端装备制造业方面，要在现有基础上进一步向未来发展的需求看齐，向世界高端看齐，不断提升装备制造的水平和能力。
使资源更多投向5G、大飞机等制造战略性新兴产业
第二是要使资源更多投向战略性新兴产业，形成新的增长点，满足高质量发展的要求。这方面有很多例子，比如我们“两机”专项，我们正在发展的5G，比如说大飞机制造等等。
中央企业的管理层级大多数企业压缩在五级之内
第三是提高运行效率，始终把质量第一、效益优先作为发展目标。在原有基础上今年还要进一步减少法人户数，使中央企业的管理层级大多数压缩到五级之内，提高管理效率。我们还在原有基础上进一步大幅度压缩过剩产能。同时要抓好“处僵治困”工作，完成“僵尸企业”的出清。
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