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肖亚庆:央企要在降杠杆减负债控风险中率先带头

肖亚庆:央企要在降杠杆减负债控风险中率先带头
2018年03月10日 17:48 央视
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　　原标题 [微视频]肖亚庆谈央企防范化解重大风险：突出实业、主业 严控海外风险

　　十三届全国人大一次会议新闻中心于3月10日15时在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请国务院国资委主任肖亚庆，副秘书长、新闻发言人彭华岗就“国有企业改革发展”相关问题回答中外记者提问。

　　国务院国资委主任 肖亚庆：去年我们中央企业还利用各种市场投资募集了约3570亿的资金，补充了资本金，今年还进一步加大了力度。同时，我们还要盘活存量资产。刚才讲要突出实业、突出主业，对那些实业、主业不相关、可以处理的资产要进一步盘活，进一步充实资本。

　　我们还要严控各类风险，特别是海外的风险，投资的风险。在原有基础上，今年的负债总额进一步降低，负债率进一步下降，风险控制在最低的水平。总的来讲，中央企业、国有企业要在降杠杆、减负债、控风险中率先带头，做好自己的工作。

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责任编辑：张岩

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