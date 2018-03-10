全国政协十三届一次会议举行第三次全体会议

汪洋出席

14位委员围绕政治社会文化建设统战政协工作等作大会发言

新华社北京3月10日电（记者张旭东、熊争艳、林晖）全国政协十三届一次会议10日下午在人民大会堂举行第三次全体会议。14位委员围绕政治社会文化建设统战政协工作等作大会发言。中共中央政治局常委、全国政协十三届一次会议主席团会议主持人汪洋出席会议。

会议执行主席是卢展工、马飚、陈晓光。会议由陈晓光主持。

中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣传部部长黄坤明，中共中央书记处书记、中央统战部部长尤权，以及中共中央、国务院有关部门负责人到会听取发言。

邵鸿委员代表九三学社中央发言时说，70年前，中共中央“五一口号”得到各民主党派、无党派民主人士和各人民团体热烈响应，拉开协商建国序幕。今天，我们要在以习近平同志为核心的中共中央的领导下，不忘初心，团结奋斗，创造多党合作和人民政协事业的新辉煌。

莫荣委员发言指出，实现高质量就业，是我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的内在要求。建议提高就业政策的前瞻性、完善全方位就业服务、营造公平就业环境、发挥高质量就业对现代经济体系的支撑作用，实现人民收入同步增长。

姚增科委员发言指出，形式主义、官僚主义在一些地方仍然顽固存在，严重影响党群关系，损害党和政府的公信力。要扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，使领导干部牢固树立公仆意识和正确政绩观，完善领导干部考核评价体系和防错容错纠错机制，深化“四风”整治，向文山会海持续“亮剑”。

朱永新委员代表民进中央发言时说，发挥中等职业教育在脱贫攻坚中的特殊作用，建议实施“中职教育扶贫国家工程”、“集中连片贫困地区中职教育能力提升计划”、“东西部中等职业教育协作计划”，让贫困学生有学可上、有职可入。

李迎新委员发言说，司法体制改革让一线法官回归审判，更加珍惜手中的审判权，是法院提质增效的自我革命。期盼全社会都能理解、关心、支持司法体制改革，加大法官正规化、专业化、职业化建设力度，希望社会各方积极参与社会矛盾纠纷化解，推动国家治理体系现代化。

曲凤宏委员代表农工党中央发言说，打赢精准健康脱贫攻坚战，要坚持问题导向、破解瓶颈难题，创新医疗救助模式，创建深度贫困地区精准健康脱贫制度保障，完善医保政策，夯实贫困人群大病保障基础，推广福建医改经验，以改革促进贫困人口的健康保障。

刘晓庄委员发言说，中共十八大以来，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，乡风文明建设取得明显成效，但仍存在一些不容忽视的问题。建议强化党风政风引领，开展专项治理，发挥乡贤作用，加强制度建设，让文明之风吹遍中国广袤乡村的每个角落。

曹小红委员代表致公党中央发言指出，为打好全面消除血吸虫病攻坚战，建议整合形成血防工作联防联控的强大合力，尽快修订实施多年的血吸虫病防治条例，加大攻克血防技术难点的科研力度，创新体制机制，切实加强血防工作队伍建设。

王欢委员发言指出，教师、家长特别是学生的“减负”获得感还不强，因为优质教育资源供不应求，基础教育承载了太多“基础”之外的东西，教育综合改革不够深入。建议强化义务教育均衡发展，规范课程设置、深化评价改革，提高课堂教学效益，大力宣传“基础教育为人生发展奠基”的价值取向。

屠海鸣委员在发言中建议，应把“和”文化作为海外传播的重要内容，增强传播实效，用“和”文化理念阐述中国和平发展。建议细分传播对象、注重民间交流、改进传播方式等，解决“对谁传播”“谁来传播”“怎样传播”等问题。

成平委员发言指出，与新时代要求相比，我国现行海上救助体系还有较大差距。建议提高认识，完善机制，合理布局，创新科技，健全海上救助法规，实现依法救助，保障经费，提高待遇，打造精干实用专业队伍。

杨发明委员发言时说，坚持伊斯兰教中国化方向，必须高举爱国爱教伟大旗帜，同心同力实现中华民族伟大复兴的中国梦。中国伊协为此提出社会主义核心价值观教育进清真寺、中华优秀传统文化进清真寺等五点倡议，广大穆斯林要积极投身改革开放和社会主义现代化建设。

杨健委员代表台盟中央发言时说，两岸人才交流日渐紧密，已成为时代趋势，呼吁台湾当局尽快回到两岸关系和平发展的正确道路上来。建议国家相关部门积极拓宽两岸人才交流渠道，适当扩大台湾同胞在大陆就业的职位类别和范围，加强有针对性的宣传引导，积极为台湾同胞解决后顾之忧。

杨利伟委员发言说，中国人民解放军航天员大队成立20年来，全体航天员牢记祖国和人民重托，勇夺6次载人飞行任务全面胜利。航天员将继续以不怕牺牲的奋斗精神，为实现中华民族新时代的飞天梦想，向空间站、向月球、向宇宙更高更深更远的地方不断起航。

全国政协十三届一次会议主席团常务主席张庆黎、刘奇葆、帕巴拉·格列朗杰、万钢、何厚铧、王正伟、梁振英出席会议。

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责任编辑：张岩