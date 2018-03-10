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| 2018全国两会特别报道

人大代表：反思莫焕晶案 建全国家政服务信用平台

人大代表：反思莫焕晶案 建全国家政服务信用平台
2018年03月10日 21:56 环球时报作者：环球时报
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　　#全国两会#[田春艳：反思莫焕晶案，建全国联网家政服务人员信用平台]全国人大代表田春艳表示，“保姆纵火案”引发对家政行业的质疑，其他诚信可靠的保姆受到牵连。建议建立全国联网的家政人员信用平台，为从业人员建立完善的信用档案，包括信用等级、从业情况、历任雇主评价等，以促进家政行业发展。

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责任编辑：张岩

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