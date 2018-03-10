人大代表关注校园欺凌　普法教育要形成长效机制

新华社北京3月10日电（记者吴嘉林、卢羡婷）“不少实施校园欺凌的孩子，竟然认为暴力行为是可以接受的；而那些受到欺凌的孩子，不知道向谁诉说……”全国人大代表、广西建筑科学研究设计院副院长朱惠英在广西代表团全体会议上的一番话，引发了代表们的讨论。

广西河池市宜州区幼儿园园长吴洁秋、广西南宁市天桃实验学校副校长覃鸿两位代表留意到，校园欺凌现象近来出现了一些新趋势。

一是低龄化，欺凌事件在小学生群体中也时有发生。

二是女生频频成为实施欺凌的主角。

三是通过互联网快速传播。

面对这些问题，代表们纷纷建议，应尽快出台相关法律法规。

去年底，教育部等十一部门印发《加强中小学生欺凌综合治理方案》，对中小学生欺凌进行了界定，并明确了相关预防措施和处置办法。

覃鸿表示，应加快立法，用法律的手段来约束、惩戒那些情节恶劣或屡教不改的严重欺凌实施者。

“一个‘熊孩子’的背后，一定有家长、校方等多方面的原因。”朱惠英表示，除了针对学生主体，相关法律也应该明确学校、家庭、社区等各方的责任。

此外，代表们表示应加强教育，有效培养未成年人的法律意识。“学校虽开设了法制教育相关课程，但因为老师们非专业出身，讲不透，效果不显著。”覃鸿说，希望司法部门能够与学校合作，形成普法教育长效机制。

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责任编辑：刘德宾 SN222