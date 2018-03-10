谭琳代表：建议完善就业性别歧视诉讼机制

新华社北京3月10日电（记者高敬）“要真正使女性人力资源的力量不仅不受歧视，而是受到重视。”10日上午，在黑龙江代表团审议现场，全国人大代表、中华全国妇女联合会副主席谭琳用这句话结束发言时，会场上响起了热烈的掌声。
今年政府工作报告提出要健全劳动关系协商机制，消除性别和身份歧视，使更加公平、更加充分的就业成为我国发展的突出亮点。谭琳代表建议从法律层面完善就业性别歧视诉讼机制，把就业性别歧视作为一个独立案种，加大对就业性别歧视的处罚力度。
她介绍，目前女性就业过程中面临的各种歧视问题并未解决。有报告显示，同样一份背景的简历，男性得到的面试机会要远超过女性。尽管我国就业方面的相关法律法规有规定，受到就业歧视的劳动者可以提起诉讼。实际上，大部分女性遭受性别歧视时没有诉讼，一方面因素就是此类案件诉讼中多使用一般人格权纠纷来界定，女性维权成本高、对用人方处罚力度低，对其他用人单位起不到震慑作用。
谭琳代表说，目前我国高校大学生、研究生中女性比例在提高。女性渴望充分发挥自己的知识能力和创造力，渴望公平公正的就业环境。如果不彻底扭转观念，是对女性人力资源的一种浪费。但从目前看，消除就业中的性别歧视还是一个需要努力的目标。
对此，她不仅建议完善就业性别歧视诉讼机制，还呼吁全社会以更加积极的态度对待和消除就业歧视，把蕴藏在女性人力资源中的潜力和创造力发挥出来。
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