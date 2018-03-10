张显友委员：重视农村边远地区学前教育

新华社北京3月10日电（记者王建）全国政协委员、民进黑龙江省委主委张显友表示，我国农村边远地区的学前教育发展明显滞后，阻碍了学前教育的普惠性发展，建议加大对农村边远地区学前教育的重视力度。

张显友调研发现，随着农村税费改革的推进，大多数乡镇因财政困难，难以继续支持当地学前教育发展。农村幼儿园运转完全靠自收自支，资金投入严重不足。

此外，在一些农村边远地区，师资力量薄弱，质量不高。由于缺少健全的管理制度，县、乡教育行政部门对农村学前教育事业普遍监管不力，严重影响了农村学前教育事业的健康发展。

张显友建议，以立法的形式建立起适应我国国情的学前教育管理体制、投入与运行保障机制、办园体制等，推动各地出台学前教育生均经费拨款制度，实施“县乡统筹”管理模式。

张显友还建议，不断完善边远地区幼儿教师的编制和待遇问题，加大对在职教师的培养和培训力度。大力发展农村乡镇中心幼儿园，积极扶持民办幼儿园，切实改变当前农村学前教育缺失和经费不足问题。

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责任编辑：刘德宾 SN222