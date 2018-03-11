代表建议立法明确辅警职责权限 给予民警同等待遇

周忠莲代表建议：立法明确辅警的职责权限，加强监督管理

澎湃新闻记者 王选辉

中国人大网发布的代表建议显示，近日，全国人大代表、浙江桐庐县江南镇环溪村村委会主任周忠莲向大会提交了《关于开展辅警立法的建议》，建议立法明确辅警的职责权限、规范招聘条件和程序，同时加强辅警的监督管理。

周忠莲代表表示，当前在警力严重不足的背景下，警务辅助人员（以下简称辅警）已经成为协助公安机关加强社会管理、维护社会秩序的一支不可或缺的重要力量。据统计，全国目前现有各类辅警400万人左右。

周忠莲认为，在辅警队伍日益壮大、作用日益凸显的同时，一系列深层次的问题也逐渐显现。

2016年3月，国务院办公厅印发《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的意见》，第一次从国家层面对规范辅警管理工作作出规定。同年11月，公安部、中央编办、民政部、财政部、人社部联合下发《关于规范公安机关警务辅助人员管理工作的通知》，对贯彻落实国办《意见》工作作出部署。

周忠莲认为，国务院和部委的文件为辅警立法提供了思路，指明了方向，同时也有必要通过立法将相关的制度和要求予以法律化。

周忠莲建议：1、立法明确辅警的职责权限。辅警立法的首要任务应是明确职责权限问题，这关系到辅警开展相关工作的合法性，也是立法所要解决的核心问题。一是明确辅警可以单独从事的警务辅助工作的具体范围；二是规定辅警不可单独或者必须在民警带领下实施的相关事项；三是设计一定的制度，对于经过严格考核、培训的辅警，可以赋予相应的执法权。

2。规范辅警的招聘条件和程序。一是建立公安机关编制计划，财政、人力社保等部门参与审核，政府审批同意的统一招录机制；二是明确招录为辅警必须具备的基本条件；三是规定不得招聘为辅警的有关情形。

3。加强辅警的监督管理。通过明确专门管理机构，建立健全分级分类管理、褒扬奖励以及监督和退出机制，全面加强监管。

4。强化辅警的职业保障。辅警在公安机关工作，面临的风险和压力不亚于民警，应给予与付出相对等的保障。一是落实经费保障，明确各级政府将辅警相关经费纳入同级公安机关部门预算；二是建立健全符合队伍特点、体现岗位绩效和分类分级管理的辅警薪酬制度；三是明确因工死亡、负伤的辅警，可以依法享受相关工伤保险待遇；四是规定辅警依法享有休息休假以及相关保险的权利。

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责任编辑：张义凌