代表:将十一届三中全会召开日设为改革开放纪念日

原标题：代表建议将每年12月18日设为“国家改革开放纪念日”
澎湃新闻记者 王俊
2018年全国两会期间，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从十三届全国人大一次会议新闻中心获悉，全国人大代表、奥克斯集团董事长郑坚江向大会提交了《关于将每年12月18日设立为“国家改革开放纪念日”的建议》（以下简称“《建议》”）。
今年是改革开放40周年。40年前，1978年12月18日召开的十一届三中全会揭开了党和国家发展的新篇章，是建国以来党的历史上具有深远意义的伟大转折。
郑坚江在上述《建议》指出，为牢记改革开放的历史意义和现实使命，更好激发全党全国各族人民坚定改革开放的信心和决心，充分表达全国人民拥护改革开放的心声，建议以全国人大立法或国务院颁布行政决定的方式，明确将十一届三中全会召开的12月18日，设立为“国家改革开放纪念日”，“使得全国人民能在每年这一天的隆重纪念活动和广泛宣传中，更好的铭记历史，更好的肩负责任，把国家、党和人民的利益更亲密的融合在一起。
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