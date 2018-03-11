原标题 [微视频]沈春耀：宪法修正案经表决获得高票通过
今天（11日）下午15：00，十三届全国人大一次会议第三次全体会议在人民大会堂举行，听取全国人大常委会委员长张德江关于全国人民代表大会常务委员会工作的报告。
十三届全国人大一次会议秘书处法案组组长、全国人大常委会法工委主任 沈春耀：今天（3月11日）上午，大会主席团根据各代表团审议的情况，决定提请本次大会表决。今天下午的情况各位朋友们都已经见证和报道了，也是非常严格的按照法定程序进行，首先产生了35位总监票人、监票人。无记名投票方式，即每一个代表都有一张宪法修正案表决票，可以投赞成，也可以投反对，也可以投弃权，严格依法按程序。结果宪法修正案经表决，获得高票通过。我作为十三届全国人大代表，同时我也是大会秘书处的工作人员，感到特别的欣慰和特别的高兴。这次宪法修改的主要目的，就是要把党的十九大确定的重大理论观点和重大方针政策，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法，体现党和国家事业发展的新成就、新经验、新要求，在总体保持宪法的连续性、稳定性、权威性的基础上推动宪法与时俱进，完善发展。
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