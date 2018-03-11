全国绿化委员会：去年全国共完成造林736.2万公顷

原标题 全国绿化委员会：2017年全国共完成造林736.2万公顷

3月11日，全国绿化委员会办公室发布了《2017年中国国土绿化状况公报》，公报指出，2017年全国共完成造林736.2万公顷，森林抚育830.2万公顷，国土绿化事业取得了新成绩。

此外，公报数据显示，2017年全国完成沙化土地治理面积221.3万公顷，林业系统新建自然保护区17处，面积50.3万公顷，新增国家湿地公园试点64处，全国总数达到898处。

公报谈到，国土绿化事业稳步推进的背后，是全民义务植树扎实推进的过程，不仅党和国家领导人带头参加义务植树，全国绿化委员会还印发《全民义务植树尽责形式管理办法》，尽责形式拓展到自然保护、认种认养、捐资捐物、志愿服务等8类。批复北京、内蒙古、安徽、陕西等4省（区、市）开展“互联网+全民义务植树”试点，不仅如此，乡村绿化建设和部门绿化工作都取得了明显成效。

与此同时，生态保护与治理也有可圈可点之处，已实施多年的天然林资源保护工程在2017年完成造林26万公顷，中幼林抚育155.5万公顷，管护森林面积1.3亿公顷；全国完成沙化土地治理面积221.3万公顷，新增沙化土地封禁保护区试点县19个，批复国家沙漠公园33个。岩溶地区石漠化综合治理工程完成造林27.6万公顷；全年安排草原补奖资金187.6亿元，落实禁牧面积8000万公顷、草畜平衡面积1.7亿公顷，2017年，全国草原综合植被盖度达到55.3%。

生态文明建设和绿色发展理念也带来更多的经济效益。公报披露，林业体制改革正稳步推进，截至2017年，出台深化集体林权制度改革文件的省份累计达24个，确权集体林地面积1.8亿公顷，农民林业专业合作社等新型林业经营主体23.1万个，集体林权抵押贷款累计4000多亿元。

公报中谈到，全国年均种子生产量2700万公斤，苗木410亿株。林木种苗质量抽查合格率保持在90%左右，仅花卉产业便实现产值2281.6亿元，林业富民的理念正日益凸显。

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责任编辑：张岩