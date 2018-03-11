16辆长编组“复兴号”亮相 系全球同等速度下最长

原题为：骄傲！中国高铁走向世界的“大国重器”！中车唐山研制的350公里时速最长编组列车亮相！

3月9日，从中车唐山公司获悉，该公司研制的我国首列时速350公里长编组“复兴号”中国标准动车组已经开始型式试验。这列编号为CR400BF-A-3024的动车组，正在位于北京东郊的铁科院环形试验线上开展试验工作，这是我国16辆长编组“复兴号”首次亮相。目前是世界上同等运行速度下，最长编组的列车。

中国高铁走向世界的“大国重器”

为适应中国高速铁路运营环境和条件，满足更为复杂多样、长距离、长时间、连续高速运行等需求，完善中国标准动车组平台系列化产品。在中国铁路总公司组织下，中车唐山公司在8辆编组“复兴号”基础上，研制了16辆编组CR400BF-A型“复兴号”中国标准动车组，总长度超过415米，列车采用8动8拖配置，总定员1193人，成为新时代中国高铁走向世界的“大国重器”。

纯正中国血统 中国标准占84%

时速350公里“复兴号”中国标准动车组所采用的254项重要标准中，中国标准占了84%，其功能标准和配套标准都高于欧洲标准和日本标准，具有鲜明而全面的中国特征。在中国标准动车组研制过程中，构建了体系完整、结构合理、先进科学的中国动车组技术标准体系，满足动车组在服务功能、运用维护上的统一要求，在节能环保、降低全寿命周期成本、人性化设计，特别是进一步提高安全冗余等方面实现了重大创新，标志着我国高速动车组技术已实现全面自主化。

中车动车组成高铁客运专线的主力

中车唐山公司是我国最早研制生产时速300公里以上高速动车组的企业。2008年4月11日，国产首列CRH3型“和谐号”动车组在唐山下线，我国由此成为世界上少数几个掌握时速350公里高速铁路装备技术的国家之一。近年来，中车唐山公司陆续推出时速350公里CRH380BL型/CRH380B型高速动车组，时速400公里高速综合检测列车，时速250公里CRH3A型城际动车组，时速350公里CR400BF型“复兴号”中国标准动车组等谱系化产品，近500组动车组成为京广、京沪、沪昆、西成等高铁客运专线的主力。

新闻链接：列车型式试验

列车型式试验是为了验证列车能否满足相关技术规范的要求所进行的试验，即委托检验机构对这列新车进行“考试”，看该车技术条件和工况状态是否符合运营要求，是新型列车产品鉴定过程中必不可少的环节。

时速350公里长编组“复兴号”中国标准动车组的型式试验分为静态试验、动态试验两个阶段，主要进行车辆动力学、牵引性能、制动性能、弓网受流性能、网络通讯和空气动力学性能等28项整车试验项目。

只有通过型式试验，动车组列车才能获得设计许可及制造许可，才能正式投入量产并上线运营。

来源：微信公号“唐山发布”

责任编辑：张岩