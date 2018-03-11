对外投资为何下降？商务部负责人回应热点问题

新华社北京3月11日电 题：中美贸易走向如何？对外投资为何下降？消费外流怎么破解？——商务部负责人回应热点问题

新华社记者于佳欣、胡浩、刘慧

怎样实现建成经贸强国目标？中美之间会否爆发“贸易战”？中国对外投资未来走势如何？……

11日上午，十三届全国人大一次会议在北京梅地亚中心举行记者会，商务部部长钟山、副部长兼国际贸易谈判副代表王受文、副部长钱克明回应了商务领域热点问题。

分“三步走”实现全面建成经贸强国目标

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。商务工作如何体现高质量发展要求？

“我国已成为经贸大国，主要是基于我国消费、外贸、外资和对外投资指标都已居世界前列。但应看到，我们仍是‘大而不强’。”钟山说，要成为经贸强国，必须坚持创新引领，走高质量发展之路。

为建设经贸强国，商务部规划了三个阶段性目标：2020年前，进一步巩固经贸大国地位，推进经贸强国进程；2035年前，基本建成经贸强国；2050年前，全面建成经贸强国。

钟山表示，商务部今后5年有6项主要任务和8大行动计划，包括增强消费对经济发展的基础性作用，提升外贸竞争新优势，提高双向投资水平，优化区域开放布局等内容。

“每一项任务和计划，始终贯穿高质量发展要求，是推动商务高质量发展的务实举措。”钟山说。

中国不会主动发起贸易战，但能应对任何挑战

面对日益加剧的中美贸易摩擦，两国之间是否会爆发“贸易战”成为媒体关注焦点。

“贸易战没有赢家，中国不希望打贸易战，也不会主动发起贸易战。但是我们能够应对任何挑战，坚决捍卫国家和人民利益。”钟山强调。

谈及中美两国贸易不平衡问题，钟山表示，两国统计口径存在较大差异，美国每年对中美贸易顺差高估20%左右。中国对美货物贸易有顺差，美国对华服务贸易有顺差，加上美方高技术对华出口管制等因素，导致目前出现贸易不平衡问题。美国研究机构报告显示，如果美国对华出口管制放宽，对华贸易逆差可减少35%左右。

他表示，两国在市场准入、安全审查等方面也存在差异，对彼此之间的贸易、投资都产生了影响。

对外投资更趋理性 中国营商环境更好

“去年我国对外投资出现了下降，主要是非理性对外投资得到有效遏制。”钟山说，通过“降虚火”“挤水分”，企业对外投资更趋稳健和理性。

2017年中国对外直接投资1246亿美元，同比下降近3成，但依然位居世界前列，对外投资结构不断优化。

钟山表示，为推进对外投资，下一步将以“一带一路”建设为重点，努力打造合作平台，抓好境外经贸合作区建设；推动我国优势产能、先进装备走出去；积极鼓励有实力、信誉好的企业开拓国际市场；加强真实性合规性审查，继续控制非理性投资。

在吸收外资方面，钟山表示，据世行报告，中国营商便利化程度在过去五年上升了18位，去年我国吸收外资居世界第二位。“这说明中国营商环境没有变差，而是更好了，中国仍然是外商投资的热土。”

“一带一路”将打造“丝路明珠”“丝路电商”

自“一带一路”倡议提出以来，中国与相关国家进出口总额增长14.8%，累计直接投资超600亿美元……

为进一步推进“一带一路”建设，钟山强调，要办好首届中国国际进口博览会；打造“丝路明珠”，推出一批综合效益好、带动作用大的示范项目；发展“丝路电商”，鼓励企业在沿线开展电子商务，开展大数据、云计算、人工智能等服务。

钱克明表示，围绕新一届中非合作论坛峰会，商务部将加强“一带一路”倡议和非洲2063议程战略对接，注重在非盟多边层次及在各个国家的双边层次加强战略对接。

此外，中国已与24个国家或地区签署了16个自由贸易协定，形成立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的格局。王受文表示，自贸谈判和WTO谈判互相促进和补充，未来中国会继续支持多边贸易谈判。

促进消费将重点做好三件事

我国消费规模稳居全球第二位，消费连续四年成为经济增长第一拉动力，但不少领域商品和服务供给还难以满足消费升级需要。

“现在我国居民一年去境外购物大约2000亿美元，购物清单中，既有高档商品也有日用消费品。”钟山说，这反映出我国优质商品供应不足，价格偏高。而且，家政、养老、教育、医疗等服务消费供给也是我们的弱项。

未来，为创新流通、扩大消费、增加有效供给，商务部将重点做好三件事——

搭建平台：在城市，改造提升一批高品位步行街，打造15分钟便民生活服务圈；在乡村，加快建设一批特色商贸小镇和生活服务中心。

扩大开放：大幅放宽市场准入，下调汽车、部分日用消费品等进口关税，扩大电信、医疗、教育、养老等服务业开放。

改善环境：不断改善城乡消费环境，开展互联网领域和农村市场的集中整治，建设重要农产品追溯体系，让老百姓消费得放心、开心。

此外，商务部将通过电商扶贫、家政扶贫、对外劳务扶贫、产业扶贫、边贸扶贫等方式来推动脱贫攻坚。

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责任编辑：张岩