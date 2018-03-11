四川村民烧田埂引发大火 8公顷森林烧30余个小时

原标题：四川富顺村民烧田埂引发30余小时森林火灾被刑拘

森林火灾现场 余灵 供图

中新网富顺3月11日电 （刘刚）记者11日从四川自贡市富顺县证实，该县福善镇阳升村境内于9日下午发生森林火灾，约8公顷森林连续燃烧30余个小时后，于今日凌晨4时30分左右被完全扑灭，本次森林火灾未造成人员伤亡和重要设施损失。经当地警方初步调查，因烧田埂引发森林火灾的肇事村民目前已被刑事拘留。

富顺县人民政府新闻办10日下午发布通告称，3月9日下午，福善镇阳升村6组发生一起森林火灾，之后发展至福善镇阳升村4组和李桥镇慈云村5组。截至发布通告时，过火面积约8公顷，暂无人员伤亡，无村民房屋受损。火灾发生后，市、县、镇、村迅速行动，第一时间赶到现场处置，消防官兵、森林火灾扑救半专业队员、特巡警大队、民兵预备役人员和当地群众上千人参与现场扑火。目前，火情已得到有效控制，清理余火工作正在紧张进行。

灭火现场 余灵 供图

记者了解，本次森林火灾连续燃烧30余个小时后，通过现场扑救、直升机空中灭火、人工降雨等方式，于11日凌晨4时30分把余火完全扑灭。目前，后期处置工作正在紧张有序进行。（完）

责任编辑：张岩