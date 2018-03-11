（两会速递）沈春耀谈宪法修正案：严格按照法定程序进行

中新社北京3月11日电 （记者 李志全）“这次宪法修正案是严格按照法定程序进行的。”十三届全国人大一次会议秘书处法案组组长、全国人大常委会法工委主任沈春耀11日在介绍宪法修正案相关情况时说，每一个代表都有一张宪法修正案表决票，可以投赞成，也可以投反对，也可以投弃权，严格依法按程序。

十三届全国人大一次会议11日下午举行第三次全体会议，以无记名投票方式表决通过中华人民共和国宪法修正案。沈春耀在随后举行的记者会上说，宪法修正案经表决，获得高票通过。

据介绍，此次通过的宪法修正案共有21条，主要内容如下：

一是确立科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想在国家政治和社会生活中的指导地位。二是调整完善中国特色社会主义事业总体布局和第二个百年奋斗目标方面的内容。三是完善全面依法治国和宪法实施方面的内容。四是调整充实中国革命和建设发展历程的内容。五是调整完善广泛的爱国统一战线和民族关系方面的内容。六是调整完善和平外交政策方面的内容。七是充实坚持和加强中国共产党全面领导的有关内容。八是增加国家倡导社会主义核心价值观方面的内容。九是修改完善国家主席任职任期方面的规定。十是在宪法中增加有关设区的市的地方立法权方面的内容。十一是适应深化国家监察体制改革的要求，增加与监察委员会有关的规定。

沈春耀表示，这次宪法修改的主要目的，就是要把中共十九大确定的重大理论观点和重大方针政策，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想载入国家根本法，体现党和国家事业发展的新成就、新经验、新要求，在总体保持宪法的连续性、稳定性、权威性的基础上推动宪法与时俱进，完善发展。（完）

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责任编辑：张岩