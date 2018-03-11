代表委员建议:将12月18日设为“国家改革开放日”

原标题 多名代表委员建议：将12月18日设为“国家改革开放日”

澎湃新闻（www.thepaper.cn）从全国政协十三届一次会议秘书处了解到，全国政协委员、上海市教委副主任倪闽景，向大会提交了题为《关于把12月18日设定为“国家改革开放日”的建议》的大会发言。

同时，澎湃新闻从十三届全国人大一次会议新闻中心获悉，全国人大代表、奥克斯集团董事长郑坚江，也向大会提交了《关于将每年12月18日设立为“国家改革开放纪念日”的建议》。

今年是改革开放40周年。为了纪念改革开放取得的伟大成就，激励全党全国各族人民，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，继续坚持改革开放的道路，倪闽景建议把12月18日设定为“国家改革开放日”。

1978年12月18—22日，中国共产党召开了十一届三中全会，标志着党历史上具有深远意义的伟大转折。全会明确指出党在新时期的历史任务是把中国建设成为社会主义现代化强国，揭开了社会主义改革开放的序幕。因此，设定12月18日为“国家改革开放日”有着重要的纪念意义。

另外，按照惯例，12月18日前后都会召开年度中央经济工作会议，比如2017年的中央经济工作会议就是12月18日召开的。以这个时间点纪念改革开放，表明中国要长期坚持以经济建设为中心，以经济体制改革为重点，着力推进供给侧改革；坚持社会主义市场经济改革方向，全面深化经济体制、政治体制、文化体制、社会体制、生态文明体制等改革。

改革进入了深水区，只有坚持不忘初心，坚定不移高举改革开放旗帜，勇于全面深化改革，进一步解放思想、解放和发展社会生产力、持续增强社会活力，才能不断把改革开放推向前进。设立“国家改革开放日”就是要表明把改革进行到底的决心。

倪闽景同时建议国务院专门设定改革开放国家奖励，每年在“国家改革开放日”上表彰各条战线上为改革开放作出重要贡献的集体和个人。

和倪闽景一样，全国人大代表郑坚江也建议在12月18日这一天纪念改革开放，只不过他的提法是“国家改革开放纪念日”。

郑坚江在他的建议中指出，为牢记改革开放的历史意义和现实使命，更好激发全党全国各族人民坚定改革开放的信心和决心，充分表达全国人民拥护改革开放的心声，建议以全国人大立法或国务院颁布行政决定的方式，明确将十一届三中全会召开的12月18日，设立为“国家改革开放纪念日”。

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责任编辑：张岩