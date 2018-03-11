原第26集团军副军长孙永富担任第73集团军副军长

原标题：原第26集团军副军长孙永富少将已担任第73集团军副军长

孙永富少将。央视新闻频道《军事报道》栏目 截图

3月11日晚，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从央视《军事报道》栏目的视频画面获悉，曾担任过原第26集团军副军长的孙永富少将已担任第73集团军副军长。

公开信息显示，孙永富长期在陆军部队服役，担任过原济南军区某装甲师师长、原第54集团军后勤部部长、原第26集团军副军长等职务，少将军衔。

2017年，在深化国防和军队改革的“脖子以下”阶段，军委决定以原18个集团军为基础调整组建13个集团军。其中，新调整组建的第73集团军隶属东部战区陆军。

责任编辑：张岩