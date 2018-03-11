新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

原第26集团军副军长孙永富担任第73集团军副军长

原第26集团军副军长孙永富担任第73集团军副军长
2018年03月11日 20:59 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：原第26集团军副军长孙永富少将已担任第73集团军副军长

孙永富少将。央视新闻频道《军事报道》栏目 截图孙永富少将。央视新闻频道《军事报道》栏目 截图

　　3月11日晚，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从央视《军事报道》栏目的视频画面获悉，曾担任过原第26集团军副军长的孙永富少将已担任第73集团军副军长。

　　公开信息显示，孙永富长期在陆军部队服役，担任过原济南军区某装甲师师长、原第54集团军后勤部部长、原第26集团军副军长等职务，少将军衔。

　　2017年，在深化国防和军队改革的“脖子以下”阶段，军委决定以原18个集团军为基础调整组建13个集团军。其中，新调整组建的第73集团军隶属东部战区陆军。

责任编辑：张岩

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区