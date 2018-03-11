原第26集团军副军长孙永富担任第73集团军副军长

原标题：原第26集团军副军长孙永富少将已担任第73集团军副军长
孙永富少将。央视新闻频道《军事报道》栏目 截图
3月11日晚，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从央视《军事报道》栏目的视频画面获悉，曾担任过原第26集团军副军长的孙永富少将已担任第73集团军副军长。
公开信息显示，孙永富长期在陆军部队服役，担任过原济南军区某装甲师师长、原第54集团军后勤部部长、原第26集团军副军长等职务，少将军衔。
2017年，在深化国防和军队改革的“脖子以下”阶段，军委决定以原18个集团军为基础调整组建13个集团军。其中，新调整组建的第73集团军隶属东部战区陆军。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 代表:建议符合条件醉驾案件可不起诉
- 【 军事 】 中国军费预算将增长8.1% 达11070亿元
- 【 财经 】 房产税焦虑症将在5年内被普遍接受
- 【 体育 】 英超-拉什福德梅开二度 曼联2-1利物浦
- 【 娱乐 】 帕托表白迪丽热巴：中国最美的人之一
- 【 科技 】 消费者拼多多网购榨汁机竟只收到数据...
- 【 教育 】 校园暴力如何遏制？人大代表来“支招...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有