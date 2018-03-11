原标题：陶方元少将改任南部战区陆军保障部部长，曾任南陆装备部部长
官方媒体近日的公开新闻报道披露，原任南部战区陆军装备部部长的陶方元少将已改任南部战区陆军新组建的保障部部长。
据广州市工业和信息化委员会网站消息，3月4日至6日，广州市工信委叶嵩巡视员带领军民结合推进处及广州市军民融合产业联盟有关人员赴南部战区陆军保障部调研，南部战区陆军保障部陶方元部长及各部门负责人参加了调研座谈。
上述消息披露了陶方元担任南部战区陆军保障部部长的信息。
官方公开信息显示，陶方元曾担任过海南省军区装备部部长等职，2016年调任南部战区陆军装备部部长，2016年7月晋升陆军少将军衔。
本轮深化国防和军队改革之前，保障部一般在师旅团等单位编设，军级以上单位一般设置后勤部、装备部。
在这次改革中，澎湃新闻（www.thepaper.cn）经梳理发现，从2017年开始，五大战区陆军、海军（三大舰队）、空军，以及由陆军领导的新疆军区、西藏军区等战区级单位均新组建了保障部。
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