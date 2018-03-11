中华人民共和国全国人民代表大会公告(第一号)

新华社北京3月11日电中华人民共和国全国人民代表大会公告
第一号
中华人民共和国宪法修正案已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议于2018年3月11日通过，现予公布施行。 中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议主席团
2018年3月11日于北京（完）
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