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| 2018全国两会特别报道

中华人民共和国全国人民代表大会公告(第一号)

中华人民共和国全国人民代表大会公告(第一号)
2018年03月11日 21:29 新华社
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　　新华社北京3月11日电中华人民共和国全国人民代表大会公告

　　第一号

　　中华人民共和国宪法修正案已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议于2018年3月11日通过，现予公布施行。　　中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议主席团

　　2018年3月11日于北京（完）

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责任编辑：张岩

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