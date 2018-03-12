预算草案不易懂?全国人大预算工委提四个努力方向

原标题：预算草案不容易懂？全国人大常委会预算工委提四个努力方向

看好政府的“钱袋子”是人大代表的一个法定职责，但有代表反映，预算草案越来越厚，但预算的编制有一些晦涩，还可以做哪些优化？

3月12日下午，十三届全国人大一次会议举行记者会。针对上述问题，全国人大常委会预算工委副主任刘修文说，可以督促国务院及其有关部门进一步细化预算草案编制，落实好预算法规定，使预算决算编制更加细化透明。

今年是刘修文第一次当选全国人大代表，在代表团审议预算过程中，也有代表向他提出这个问题。

刘修文说，从总体上来看，相比往年，今年预算看不懂的问题有了很大的改观，但也确实存在有的代表看不懂预算的问题。

产生这一问题的原因，刘修文认为，可能还是与预算的专业性比较强有关系。“预算草案涉及到方方面面、各行各业，预算草案和报告里面的数字、项目、专有名词都比较多，数字之间的关系也比较复杂，确实不太容易看懂。”

怎样让预算更加透明易懂？刘修文认为可以从四个方面努力：

第一，督促国务院及其有关部门进一步细化预算草案编制，主要是要落实好预算法第46条、第75条的规定，使预算决算编制更加细化透明。

第二，督促国务院及其有关部门进一步改革完善预算编制制度，主要是落实好预算法第17条的规定，各级预算的编制执行应当建立相互制约、相互协调的机制。

第三，进一步做好释疑解惑的工作，进一步提高《政府预算解读》读本的编写质量，用通俗的语言、用更加直观的图表，把预算草案的重点、亮点或者知识点突出出来。

第四，加强人大自身的建设，进一步加强机构、人员、法律以及代表的履职能力建设，进一步做好为代表的服务工作。

点击进入专题

责任编辑：张玉