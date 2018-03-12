中国森林覆盖率达21.66% 今年拟造林超1亿亩

中新网北京3月12日电（冷昊阳）春回大地，万物复苏，可谓植绿正当时。今天又逢植树节，在“绿水青山就是金山银山”的发展理念越发深入人心的当下，你知道中国今年有怎样的造林计划吗？你又是否了解中国的森林面积达到多少？森林覆盖率有多高？针对上述问题，中新网记者进行了详细梳理。

资料图：吉林省长白山林区，老白山风景区茂密秋季森林林海，五彩山林风景。 图片来源：视觉中国

今年完成造林1亿亩以上

你是否有感觉身边的树木越来越多了？根据国家林业局的数据，党的十八大以来，全国完成造林5.08亿亩。而今年的政府工作报告，又提出了2018年造林1亿亩的目标。

今年的政府工作报告提出，加强生态系统保护和修复，全面划定生态保护红线，完成造林1亿亩以上，耕地轮作休耕试点面积增加到3000万亩，扩大湿地保护和恢复范围，深化国家公园体制改革试点。严控填海造地。严格环境执法。我们要携手行动，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

1亿亩是什么概念？经记者查询换算，1亿亩约6.67万平方公里，约等于一个宁夏回族自治区的面积。

资料图：2016年11月18日，穿过云雾航拍南京紫金山。中新社记者 泱波 摄

全国森林面积达到31.2亿亩

在卫星地图上，我们常常可以看到成片的绿色。那么，中国现在共有多大面积的森林？

今年2月13日，国家林业局党组书记、局长张建龙发表了署名文章《全面开启新时代林业现代化建设新征程》。

文章提到，全国森林面积达到31.2亿亩，森林覆盖率达到21.66%，森林蓄积量达到151.37亿立方米。

资料图：新疆兵团第二师三十三团持续植树造林改善生态环境，防止农田遭受风沙侵袭。 胡俊建 摄

森林覆盖率达到21.66%

全国森林覆盖率目前达21.66%，这是一个什么样的水平？

放眼全国，福建省的森林覆盖率以65.95%位居第一，江西省则以63.1%位居第二。

此外，从去年地方两会公布的“成绩单”来看，全国多地的森林覆盖率也稳步提高。如北京森林覆盖率由2012年的38.6%提高到43%；上海从13.1%提高到16.2%；宁夏由11.9%提高到14%；河北由27%提高到33%等。

而从国际的角度来看，据联合国粮农组织（UNFAO）的最新《全球森林资源评估报告2015》，全球的森林覆盖率为30.6%。中国仍低于世界平均水平。

不过，今年1月4日，全国林业厅局长会议则为中国未来森林覆盖率的提高打了一针“强心剂”。会议指出，中国将启动大规模国土绿化行动，力争到2020年森林覆盖率达到23.04%，到2035年达到26%，到本世纪中叶达到世界平均水平。

资料图：第10届中国义乌国际森林产品博览会现场 潘沁文 摄

全国林业产业总产值达到7万亿元

看完了中国林业的基本概况后，我们再来算一笔“经济账”。

国家林业局局长张建龙在今年的全国林业厅局长会议上表示，2017年，全国林业产业总产值达到7万亿元，林产品进出口贸易额达到1500亿美元，继续保持林产品生产和贸易第一大国地位。

此外，张建龙还表示，林业主要产业带动5200多万人就业。推进林业精准扶贫，选聘生态护林员37万人，精准带动130多万人增收和稳定脱贫。

谈及未来的发展目标，张建龙称，力争2018年全国林业产业总产值达到7.5万亿元，进出口贸易额达到1600亿美元。

资料图：贵州黔西土地生态整治后，提高了生态经济效益和社会经济持续发展能力。 杨云 摄

退耕还林还草1230万亩

“退耕还林还草”对生态保护的重要性不言而喻，也一直被社会所关注。你是否了解这项工作的成果如何？

2018年全国两会召开前夕，国务院公布了2017年《政府工作报告》量化指标任务的落实情况表。结果显示，2017年，中国完成退耕还林还草1230万亩。超过了“完成退耕还林还草1200万亩以上”的预期目标。

近日，国家发改委等五部委联合下发了《关于下达2018年退耕还林还草任务的通知》，部署今年的退耕还林还草工作。

从已披露的数据看，云南省2018年度新一轮退耕还林还草任务为330万亩，重庆市为151.8万亩，四川省为39.4万亩。（完）

责任编辑：张建利