浙大要恢复重建遵义校区？ 官方回应：暂无打算

原标题：浙大官方回应：目前没有恢复重建浙大遵义校区的打算

有关恢复重建浙江大学遵义（或湄潭）校区的讨论将暂告一个段落。

近日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）通过浙江大学（以下简称浙大）党委宣传部长应飚获悉，浙大目前没有恢复重建遵义校区的打算。

他还透露，此前不久，遵义政府方面已派人前往浙大交流沟通。经过商议，双方取得共识，即在原有基础上进一步加强交流合作，有关遵义校区恢复重建一事暂且先不提。

此前一年多，有关恢复重建浙大遵义校区的声音多次出现。2018年1月下旬，遵义市委、市政府印发关于成立遵义市“恢复重建浙江大学遵义（或湄潭）校区”工作领导小组的通知，也进一步印证遵义官方对浙大办学的期盼。

湄潭浙江大学旧址。贵阳晚报 图

对此，应飚认为，校区建立需要根据客观条件。目前，浙大在浙江省内已有紫金港、玉泉、西溪、华家池、之江、舟山、海宁7个校区，同时还要推动浙大城市学院、宁波理工学院转型升级，可以说任务很重，还有很多工作要做。

遵义：积极推进恢复重建浙大遵义校区

浙大和遵义，可谓渊源深厚。

公开资料显示，1937年7月7日，抗战全面爆发。这年11月，浙大在时任校长竺可桢带领下举校西迁，经浙、赣、湘、粤、桂、黔六省，最终于1940年抵达黔北遵义、湄潭。

1940年1月9日，教育部门同意浙大迁移贵州，浙大正式全面迁校。官方资料显示，浙大在贵州遵义、湄潭、永兴办学历时七年之久，教授中不乏众多学识渊博、才华出众的风雅之士。

据《遵义日报》报道，这七年，竺可桢、苏步青、卢鹤绂、谈家桢、贝时璋、王淦昌等一大批科学泰斗高举科教救国大旗，求真求是，潜心研究，孜孜以求，奋进不息，创造出累累科研成果，培育了诺贝尔奖获得者李政道等一代蜚声中外的学子，创造了灿烂的浙大西迁文化，浙大也因此被誉为“东方剑桥”。

基于这样的前提和基础，近年来，有关恢复重建浙大遵义校区的声音时有出现。

2016年12月，法学博士、民革中央三农委员会副主任蔡永飞在《东方早报》发表题为《建议恢复重建浙江大学湄潭校区》的署名文章。

文章指出，恢复重建浙大湄潭校区，是在国家推进新型城镇化、加快城乡发展一体化的背景下加快遵义乃至贵州经济社会发展的需要，是发达东部地区带动欠发达西部地区发展、加快全面建成小康社会进程、实现共同富裕的需要，是发达地区实行教育扶贫、推动高等教育资源相对均衡布局的需要，是浙大继承优良传统、回馈遵义湄潭人民的需要。

2017年9月，民革中央副主席兼秘书长李惠东就曾率民革中央调研组，赴湄潭县就“恢复重建浙江大学湄潭校区”开展调研。他建议，遵义市委、市政府和湄潭县委、县政府成立机构，加强与浙大的沟通和联系，争取早日达成建校共识，民革中央将积极呼吁和全力支持。

2018年1月下旬，遵义市委、市政府印发关于成立遵义市“恢复重建浙江大学遵义（或湄潭）校区”工作领导小组的通知。

通知显示，为切实加强对“恢复重建浙江大学遵义（或湄潭）校区”工作的领导，经市委研究，决定成立以市委常委、常务副市长王祖彬为组长，以市人大常委会副主任、民革遵义市委主委朱庆跃，副市长李莲娜为副组长的遵义市“恢复重建浙江大学遵义（或湄潭）校区”工作领导小组。

浙大：目前没有实质性的计划或打算

2018年3月，浙大党委宣传部长应飚向澎湃新闻透露了重建浙大遵义校区一事的最新进展。

应飚表示，遵义、湄潭是浙大西迁办学所在地，曾经给予浙大非常大的支持，是浙大的“第二故乡”。近年来，浙大和贵州，特别是和遵义、湄潭不断加强深度交流合作，浙大非常重视在当地做好人才科技、社会服务等方面的工作。

但另一方面，应飚认为，校区建立需要根据客观条件。目前，浙大在浙江省内已有紫金港、玉泉、西溪、华家池、之江、舟山、海宁7个校区，同时还要推动浙大城市学院、宁波理工学院转型升级，可以说任务很重，还有很多工作要做。

至于恢复重建遵义校区，应飚表示，目前来看，没有实质性的计划或打算。

他告诉澎湃新闻，前不久，遵义市政府组成的相关代表团曾就此事前往浙大交流沟通。双方经过商议取得共识，即在原有基础上进一步加强交流合作，有关遵义校区重建一事暂且先不提。

应该说，近年来，浙大与遵义互动频繁，有良好的交流合作基础。

据《浙江日报》报道，早在2012年，浙大就与贵州省政府签署战略合作协议，还与遵义市政府签署全面合作协议，共同加强在文化、教育、科技、医疗等领域的合作。

2017年8月3日至9日，浙大校长吴朝晖带队重走西迁办学之路，缅怀求是先贤，重温求是校训，深化校地合作，服务西迁办学地社会经济发展。

在湄潭，浙大三个附属医院分别对口帮助当地医院捐赠建立远程会诊平台，提高其医疗水平；浙大向湄潭县浙大小学捐赠音乐器材、公益净水设备等，完善其教育教学硬件设备。

此外，网传“湄潭学生上浙大免学费”的规定，澎湃新闻也从浙大官网上找到了答案——在浙大学生资助管理中心网站上，有多份文件提到了相关事宜。

例如，在2017年10月发布的一份《关于做好2017-2018学年第二批学费补助（新生）的通知》中，申请条件里包括孤儿、残疾学生、烈士子女、优抚家庭子女或家庭特别困难的少数民族学生，以及贵州湄潭籍学生。学费补助每学年的申请金额不超过4800元。

可见，浙大西迁办学数十年后，依然不忘服务地方发展。吴朝晖去年就曾指出，服务西迁办学地的经济社会发展，是浙大师生社会服务工作的重中之重。

责任编辑：桂强