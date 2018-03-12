京津冀及周边大气扩散条件较差 黄淮等地将迎降水

原标题：京津冀及周边大气扩散条件较差 黄淮江汉等地将迎降水

中新网3月12日电 据中央气象台网站消息，12日至14日，京津冀及周边地区大气扩散条件持续较差，区域中南部将有轻至中度霾过程，部分时段有重度霾。此外，13日起，黄淮、江汉、江淮、江南、华南及云贵高原等地自西向东将出现一次降水过程。

全国降水量预报图（3月12日08时-13日08时）

据悉，昨日，西藏东北部、青海南部等地出现小雪或雨夹雪，云南西南部、四川盆地南部等地部分地区出现中雨。局地大雨。今晨，山东西北部、河南北部、湖南西部等地出现能见度不足1千米的雾。

中央气象台预计，12日至14日，京津冀及周边地区大气扩散条件持续较差，区域中南部将有轻至中度霾过程，部分时段有重度霾。13日至14日的早晨上述部分地区有能见度低于1公里的大雾。15日起，受降水和冷空气影响，雾、霾天气逐渐减弱或消散。

此外，13日起，黄淮、江汉、江淮、江南、华南及云贵高原等地自西向东将出现一次降水过程，其中华南、江南中西部、江汉东部、江淮、贵州东南部等地的部分地区有中到大雨，局地暴雨。另外，14日吉林中部、辽宁西部、河北东北部等地的部分地区有中雨，局地大雨。

未来具体预报：

3月12日08时至13日08时，新疆西北部山区、内蒙古东部、黑龙江东北部、西藏东部、川西高原等地有小到中雪，其中新疆阿勒泰、西藏东南部局地有大到暴雪。西南地区东部、江南西部、云南南部等地有小雨或阵雨，局地中雨。内蒙古大部、东北地区中南部等地有4~6级风。南疆盆地等地有浮尘或扬沙天气。

3月13日08时至14日08时，内蒙古东北部、黑龙江大部、新疆西部山区等地有小到中雪或雨夹雪，局地大雪；新疆北部的部分地区、西南地区东部和南部、江汉、江淮、江南西部和北部、广西北部等地有小到中雨或阵雨，其中贵州东南部、湖南西南部、广西东北部局地有大雨；内蒙古中东部等地的部分地区有4~6级风，南疆盆地南部局地有扬沙或浮尘天气。

全国降水量预报图（3月13日08时-14日08时）

3月14日08时至15日08时，内蒙古中部和东部偏南地区、华北北部、东北地区中部和东部、新疆西部山区等地的部分地区有小到中雪或雨夹雪，局地大雪；江淮、江汉东部、江南北部和南部、华南、吉林中部等地的部分地区有中到大雨，其中广西中部、广东东部局地有暴雨。南疆盆地东部、内蒙古大部、华北北部、东北地区西部等地有4~6级风，南疆盆地局地有扬沙或浮尘天气；渤海有6~8级东北风，阵风9级。

全国降水量预报图（3月14日08时-15日08时）

责任编辑：初晓慧