华人华侨筹资为一战赴英劳工树纪念碑:迟到的祭奠

原标题： “为了迟到的祭奠”义卖义演义诊活动在伦敦举行

人民网伦敦3月12日电（记者强薇）今年，在英国的华侨华人决定干一件“大事”：要在第一次世界大战停战100周年纪念之际，为一战期间赴英工作的中国劳工树立一座纪念碑。3月11日，一场名为“为了迟到的祭奠”的义卖义演义诊活动在伦敦举行，上百名华人华侨用这些方式为纪念碑的修建筹资。

一战期间，北洋政府曾向欧洲战场派出约14万名中国劳工，其中9万余人被分配到英军部队。这些劳工被迫在艰苦、危险的环境中工作，甚至被直接送上战场，为协约国在一战的胜利做出了巨大的贡献。然而直到去年，整个英国没有一次纪念这些劳工的活动；英国有超过5万座有关一战的纪念碑，也没有一座属于这些中国劳工。

在英国首位华人市长陈德樑、“英国华人社会论坛”主席刘中庆两位发起人的组织下，英国华人华侨打出“确保我们铭记”这个口号，开始筹备为这些付出了汗水甚至生命的中国劳工建一座纪念碑。

此次义卖义演义诊活动上，许多在英国颇有威望的艺术家拿出了自己的作品，其中不乏富有浓厚中国色彩的书法和中国画；几名小朋友的表演唱《写好中国字，做好中国人》让人看到了归属感在后代中的传承；加之几位中医现场切脉、问诊，让整场活动不仅是一次筹资，也是一次向英国人展示中国文化魅力的现场秀。

刘中庆表示：“中国劳工的贡献或只被归立为历史上的一个注脚，但他们理应得到国家的承诺、后人的铭记。因此，我们要为中国劳工团队建一座与之相称的纪念碑，来提醒未来的世世代代。”

最终，活动共筹得建碑资金12712.6英镑。据主办方介绍，纪念碑的设计、运输和修建等共需经费25万英镑左右，目前已筹得约23.5万英镑。筹款将进行至今年7月底，超出的部分将作为公益资金，继续为让更多人了解中国劳工所做贡献进行宣传。

为中国劳工立碑这个想法早在2013年就形成了，随着纪念碑筹建事宜逐步推进，“确保我们铭记”活动也受到了广泛的支持和参与。据陈德樑介绍，今年3月初，英国女王伊丽莎白二世通过秘书给他回信，信中写道，她非常敬重那些不顾自己生命安危去为国家服务的人。得知在英华人华侨的建碑计划，女王表示“甚为感动”。

“为了迟到的祭奠”义卖义演义诊活动由中英文化交流学会、英国华人诗书画学会、中英戏曲协会和在英中国抗战后人联谊会发起组织，得到了多个华人社团和中国企业的支持。

责任编辑：张义凌