原标题：中国游客在泰溺水致2死 失踪女游客仍未被找到

中新网3月12日电 据泰国《世界日报》报道，泰国攀牙府泰蒙县纳戴海滩于当地时间2月23日发生的中国游客下海游泳，致2人死亡、1人失踪及2人受伤事件，目前失踪的中国女子YANG JUAN（27岁）仍没有找到。当场死亡的2人中，1人是YANG JUAN的丈夫，男方家属表示暂时不会火化遗体，等找到YANG JUAN后再举行葬礼。

事故发生后，当地警方、志愿者等，从水、陆、空3个方面展开搜索行动，但仍然找不到YANG JUAN。当地民营企业还集资10万泰铢，悬赏给能找回YANG JUAN的人。

直到当地时间3月9日仍无任何进展，攀牙府副府尹普帕密与观光与体育部攀牙办事处、游客救助中心负责人，带着花圈前往事发地点举办仪式，希望能尽快找到YANG JUAN的遗体。仪式期间只有YANG JUAN的父亲参与，她的姐姐情绪仍不稳定，没办法面对事实，所以待在车上。虽然在事发地点举办仪式，但警方仍会继续寻找，直到找到YANG JUAN的遗体。

至于YANG JUAN丈夫的遗体，男方家属表示暂时不会进行火化，等找到YANG JUAN后再一起举行葬礼。目前，男方遗体已经从攀牙泰蒙县医院移送到普吉府普吉哇奇拉医院，该部分费用由旅行社承担。

关于YANG JUAN丈夫与另一名死者的保险理赔事宜，目前，保险公司已经分别给死者家属赔偿100万泰铢。

责任编辑：初晓慧