香港赴中东航班疑发动机起火 约200名乘客折返

原标题：香港赴中东航班疑发动机起火 约200名乘客安全折返
中新网3月12日电 据香港“大公报”消息，近日，一架香港飞往中东的民航客机疑似发动机起火，约200名乘客经历“九霄惊魂”后安全折返。
据悉，由香港飞往阿联酋阿布扎比的EY833航班前日傍晚搭载约200名乘客，从香港机场起飞约半小时后，疑因左边发动机故障，冒出火光，机长宣布须原机折返，飞机最终安全着陆。
机场管理局证实，前晚7时26分，机场控制塔通知机场：编号EY833的阿提哈德航空公司客机将折返香港。该航班约在晚上7时38分安全着陆，机场运作未受影响。
消防处表示，前晚7时38分曾接到机场有“Full Emergency”事件，曾派出消防车及救护车戒备。
据悉，乘客惶恐之际，多名空姐劝说大家冷静，机长不久关闭左边发动机，以右边发动机维持飞行，并以“技术原因”宣布会折返香港，航班最终安全着地。
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