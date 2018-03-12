游泳协会主席周继红:肯定十金成绩 仍要摆正位置

跳水名宿郭晶晶以国际泳联跳水裁判员培训班学员身份现身比赛 马元豪 摄

中新网北京3月12日（马元豪）2018年国际泳联世界跳水系列赛北京站11日晚收官，十个项目的全部金牌均被中国队收入囊中。中国游泳协会主席周继红赛后表示，本次比赛整体不错，但个别项目仍有所欠缺，且外国选手状态还未发挥或未来参赛，所以肯定成绩的同时也要摆正位置。

三天比赛中，张家齐/掌敏洁、陈艾森/杨昊、陈艺文/王涵、曹缘/谢思埸、王涵/李政分别夺得女双十米台、男双十米台、女双三米板、男双三米板和混双三米板冠军；施廷懋获得女子三米板冠军；谢思埸也为中国队再次夺回了去年北京站被英国跳水名将拉夫尔夺走的男子三米板冠军；张家齐、杨健和林珊/练俊杰则在收官比赛中为中国队包揽剩余的三个十米台项目冠军。

五枚奥运金牌获得者陈若琳以裁判长身份，为运动员颁奖。小将张家齐获得女子十米台冠军。 马元豪 摄

“本次系列赛是检验今年冬训成果的首个赛事，整体不错，但个别项目任然有欠缺，比如今晚男子单人十米台中，陈艾森因手臂拉伤动作发软，水花也压不住。杨健今年冬训状态不错，但比赛中5156B（向前翻腾两周半转体三周屈体）失误后，心态未即时调整，后几跳虽没失误，但没跳出正常水平，还需多磨练。”周继红总结道，“今天混双十米台，林珊作为冬训刚加入国家队的年轻队员首次参加世界大赛，在107B（向前翻腾三周半屈体）上出现失误，同样也需磨练。”

本次比赛，英国跳水名将戴利仅获得混双跳水三米板的银牌以及男子双人十米台的铜牌，状态还未回到巅峰期；另一位在去年系列赛两次夺走男子3米板金牌的英国名将拉夫尔也为参赛。周继红表示，北京站因为是第一站，国外选手状态没调动起来，整体水平不够，相信后面所有运动员水平都越来越高。

跳水队“新一姐”施廷懋本次虽然夺冠，但因107B（向前翻腾三周半屈体）正在改进跨大步技术，出现些许失误。周继红认为，今年施廷懋冬训还是有些欠缺，跨大步技术还要加强。“跨大步再扎实，心理更自信一些，她107B就不会有太大问题。”

两位14岁小将张家齐、掌敏杰首次参加国际大赛就获得不错的成绩，周继红说，她们在女双10米台跳出高水平，冬训时针对双人同步作了针对性训练，这次表现很好。“不过她们也即将迎来发育期，体重会有明显增长，还是需要运动员自身在日常生活中加强自我约束，未来如何也不好说。”

跳水名宿郭晶晶、吴敏霞等多位名将本次都以国际泳联跳水裁判员培训班学员身份现身比赛，并坐在场边模拟打分，也引起了不小轰动。周继红表示，“她们都曾是最优秀的运动员，现在有意愿和热爱想要参与跳水，也希望再回到跳水领域，有他们在，公众会的确会更关注跳水，但主要还是因为他们的心从未离开过国家队，所以希望退役后还能借此支持中国跳水。”（完）

责任编辑：初晓慧