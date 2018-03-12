卫计委：今年启动新一轮改善医疗服务3年行动计划

原标题：国家卫计委主任李斌：将启动新一轮改善医疗服务3年行动计划

全国政协委员、国家卫计委主任李斌近日在政协小组讨论会上谈到未来将如何提高医疗服务质量。她指出，要重点预防控制重大疾病，防止因病返贫、因病致贫。目前，已经成立国家专家组，多部委联手出台“四定”的办法 ，就是定点医院、定诊疗路径、定费用总额和定报销比例，缓解患者家庭的负担。

同时，启动攻克癌症计划，她表示目前我国的科研方法并不落后于世界其它国家，比如质子、重离子的治疗。包括一些国产重大新药的研制也取得了进展，这也使得天价国际药品开始降价。

李斌介绍，2015年启动的首个“改善医疗服务3年行动计划”已经期满，人民群众看病就医感受明显改善，社会满意度明显提高。今年将开始实施新一轮的三年行动计划。比如，广泛开展日间手术、日间病房，减少群众负担，便利群众就医。鼓励社会资本进入到医疗、医养结合领域。（央视记者 叶奂 魏帮军）

点击进入专题

责任编辑：桂强