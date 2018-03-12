内蒙古鄂尔多斯规定：小学最早7：50到校

原标题：鄂尔多斯规定小学最早7：50到校，一二年级不留书面作业

根据鄂尔多斯市教育局的相关规定，要严格控制学生在校时间。小编搜到了东胜区教育局和准格尔旗教育体育局近日发布的以下通知：

东胜区：强管理 提质量——东胜区教育局管理新动向

为促进学生身心健康发展，提高学习效率，推进素质教育，加强中小学校管理，东胜区教育局根据鄂尔多斯市教育局关于规范办学行为的相关规定及当前学生、家长、社会对规范办学的呼声诉求，对教育质量的渴望追求，对减负增效的强烈呼唤，东胜区教育局高度重视，积极召开专题会议，做出专项部署，加强督查，全面规范，要求各学校务必做到以下几方面：

一、作息时间。科学安排师生作息时间，严格控制学生在校时间。各学校统一执行市局规定的作息时间，小学各年级不得早于7：50到校，小学每天的教育教学活动时间不得超过6小时；初中各年级不得早于7：30到校，初中每天的教育教学活动时间不得超过7小时（初三可延长2小时）。

二、作业布置。教师要根据教学要求和学生实际精选作业，作业的分量和难度要适当，提倡分层布批作业。切实减轻学生过重的课业负担，不得单纯以教辅资料作为作业，更不得以多布置作业作为惩戒学生的手段。小学一二年级不留书面家庭作业，其他年级家庭作业控制在每天1小时之内；初中家庭书面作业总量应不超过2小时。

三、办班补课。严禁学校和教师占用节假日、双休日、寒暑假和课余时间组织学生办班、补课；凡是有在职在岗教师补课超过3名学生以上的，无论是否收费，一律视为集体补课。

四、征订资料。除自治区审定通过的与教科书配套的相关学科“同步练习”和“寒暑假作业”之外。学校、教师不得以任何名义胁迫、诱导学生购买任何教辅资料。

五、学籍管理。义务教育阶段毕业年级原则上不准转学；各学段学校不得为非本校学生“空挂学籍”；对于进城务工农民子女接受义务教育的，学校要全盘接纳，不得因考试成绩差而拒收转入学生。

六、课程设置。严格执行《鄂尔多斯市东胜区义务教阶段学校课程设置标准》，保证国家、自治区规定及地方课程的实施，开齐开足开好课程。倡导学校积极进行课程改革，积极开发研究适合学情、校情的校本课程，形成有梯度、成体系、多维度、实操强、效果佳的课程建构，不断提升教育教学发展水平。

以上条款，学校如有违反，一经查实，将依据相关规定严肃处理！

东胜区教育局

2018年3月8日

（来源：东胜教育在线）

准格尔旗教育体育局关于严格控制中小学生在校时间和减轻学生作业负担的紧急通知

新学期伊始，为了促进学生身心健康发展，保证学生足够的睡眠时间和休息时间，提高学习效率。按照市教育局通知要求，各中小学校要严格贯彻落实《内蒙古自治区教育厅关于进一步加强管中小学校管理规范办学行为的若干意见》（内教发〔2014〕76号）精神，市教育局将把控制学生在校时间和减轻学生作业量作为市对各旗区教育督导检查的重点，2018年春季开学，各学校务必严格执行以下规定。

一、严格控制中小学生在校时间

（一）上午学校教学活动时间：小学不得早于7：50；初中不得早于7：30。

（二）下午离校时间：小学不得晚于17：30；初中不得晚于18：00。

（三）走读学生在校和休息时间：小学不超过6小时；初中不超过7小时。初三年级学生在校集中学习时间可延长2小时。不得组织走读生上晚自习。要保证学生每天1小时锻炼时间。要教育学生和家长，保证每天小学生10小时、初中生9小时、高中生8小时的睡眠时间。

（四）义务教育阶段各中小学校不得利用双休日、节假日在校集中组织学生开展教育教学活动。

二、切实减轻学生作业负担

教师要根据教学要求和学生实际精选作业，作业的分量和难度要适当，切实减轻学生过重的课业负担。

（一）小学一、二年级不留书面作业，其他年级家庭作业控制在每天一小时之内；

（二）初中和普通高中一、二年级家庭书面作业总量不超过2小时；高三年级不超过3小时。

三、工作要求

（一）各学校一定要认清形势，要切实改变教育观念和工作作风，要将贯彻落实规范办学行为有关规定和实现“两减两提高”作为一项重要政治任务抓实、抓细、抓长，要抓出成效。

（二）各学校要加大学校管理力度，特别要严格执行市教育局关于义务教育阶段学校作息时间的相关规定。任何学校不得以任何理由违反此项规定，如有违反，一经查实，将依据相关规定严肃处理！

准格尔旗教育体育局

2018年3月4日

来源：掌上内蒙古

责任编辑：张义凌