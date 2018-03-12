新华社北京3月12日电 题：完善和发展以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系——全国人大相关负责人回应人大立法工作热点问题

新华社记者胡浩、刘慧、吴嘉林

我国5年来立法工作进展如何？怎样通过立法为经济、文化、生态等改革护航？12日上午，十三届全国人大一次会议新闻中心举行记者会，全国人大内司委副主任委员王胜明、财经委副主任委员乌日图、教科文卫委副主任委员吴恒、环资委委员吕彩霞，全国人大常委会法工委副主任王超英、副主任许安标就“人大立法工作”相关问题回答中外记者提问。

5年立法成就显著

许安标介绍，过去5年来，经济、政治、文化、社会、生态领域一批重大的立法项目相继出台，保障宪法实施的法律制度不断健全，国家安全法律制度体系基本确立，制定了民法总则，民法典编纂工作取得重大进展。

到今年2月底，十二届全国人大及其常委会制定法律25部，修改法律127件次，通过有关法律问题的决定和重大问题决定46次，作出法律解释9件。我国现行有效法律总共达到了263部。“一个总体的判断，就是以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系进一步完善和发展。”

与此同时，5年来与司法体制改革相关的法律立改废释工作，也保证了重大改革举措于法有据。

王超英介绍，十二届全国人大常委会着力健全相关法律制度，审议通过了刑法修正案（九）以及关于修改行政诉讼法、民事诉讼法、法官法等法律的决定；作出了一系列的授权决定和改革决定，为部分地区和特定领域先行先试提供了法律依据；密切关注改革试点的情况，及时听取和审议有关部门就改革工作和试点情况的工作报告，在试点期满后根据实际情况修改完善法律。

加强生态文明制度建设

吕彩霞介绍，十二届全国人大常委会积极推进生态文明制度建设。在立法数量上，本届全国人大常委会制定的立法规划中有18个立法项目涉及环境生态保护，占到所有立法项目的18%以上。从立法定位上，特别关注人民的关切，以保护人民的根本利益为立法宗旨。例如，强化了环境保护、大气污染防治、水污染防治等相关法律制度建设，加大对违法行为的处罚力度。

在回答有关垃圾跨省倾倒问题时，吕彩霞表示，全国人大常委会要通过立法来实行顶层设计和制度设计。同时加强宣传，提高公民自觉性，并以技术手段提供支撑。“此外，我们也希望

通过法律制度和政策引导，从资源利用的源头上解决问题，规范资源利用的行为，提升资源利用的效率。”

民生立法彰显为民底色

在文化立法方面，十二届全国人大常委会审议通过了公共文化服务保障法、电影产业促进法、公共图书馆法，修改了文物保护法和档案法，改变了文化领域立法长期以来较为薄弱的局面。

“新制定的这些文化领域的法律，明确了政府主导、鼓励社会力量参与的原则，也建立健全了相应的一些管理制度，优化了服务功能。”吴恒说，这对于深入实施文化惠民工程，丰富人民群众精神食粮都具有重要意义。

针对近来屡有发生的校园欺凌和暴力事件，王胜明表示：“全国人大内司委建议修改未成年人保护法和预防未成年人犯罪法。在此过程中，一定会认真研究校园欺凌相关问题，提出有针对性的解决办法。”

关于基本医疗卫生与健康促进法草案，吴恒介绍，制定这部法律的一个原则就是把医改过程中所取得成功的、受社会欢迎的好做法凝练出来，以法条的形式写入法律草案，用法律的形式

加以固定。

耕地占用税、资源税、消费税、契税等税种列入今年立法计划

落实税收法定原则是党的十八届三中全会提出的明确任务。

乌日图说，目前我国18个税种中有6个已实现法定，还有12个需要上升为法律。今年立法工作计划建议已将耕地占用税、资源税、消费税、契税等6个税种列入立法计划。“我们将督促有关部门加快立法进程，确保如期完成税收法定的任务。”

他介绍，十二届全国人大五年立法规划中财经委负责起草和审议的法律共33件，其中，17件法律经过审议并已经颁布实施。电子商务法和证券法已经过人大常委会二审，其余14部法律正在抓紧起草中。

对于市场高度关注的股票发行注册制，乌日图表示，下一步将密切关注股票发行注册制改革法律授权实施的情况，及时总结经验，适时推动全国人大常委会审议通过证券法修订草案。

监察法生效后将对相关法律作出相应修改

针对监察法生效以后是否会与现行的人民检察院组织法相冲突的问题，王胜明表示，深化监察体制改革是重大政治体制改革，这场改革涉及检察院的职权调整和人员转隶。必须依照监察法和刑事诉讼法等有关法律，在修改人民检察院组织法时作出衔接性的规定。

“本次大会通过监察法后，全国人大常委会将继续审议人民检察院组织法修订草案，刑事诉讼法等有关法律也将相应修改。这样，法律之间才能和谐统一，才能为监察委员会、检察院行

使职权提供进一步的法律保障。”王胜明说。

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责任编辑：张岩