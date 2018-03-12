全国人大常委会预算工委:审计屡审屡犯问题正改变

原标题：全国人大常委会预算工委：审计屡审屡犯的问题正在改变

3月12日下午，全国人大常委会预算工委副主任刘修文在答记者问时说，2015年建立了审计查出问题整改情况向全国人大报告的新机制，并且连续三年听取国务院关于审计查出问题整改情况的报告，屡审屡犯的问题正在得到改变。

当日，十三届全国人大一次会议举行记者会，就“人大监督”工作答中外记者问。有记者问道，五年来，十二届全国人大常委会及其预算工委在创新预算决算审查监督机制等方面具体开展了哪些工作？

刘修文做出总的评价说：“五年来人大预算决算审查监督的机制在不断地创新，审查监督的“牙齿”应该是越来越硬，审查监督实效也是明显提升。”

具体来看，2014年全国人大常委会修改了预算法，原法是79条，修改后101条，其中修改了54条，新增了28条；同时还制定了环境保护税等三部税法，夯实了预算审查监督的法律基础。

刘修文还介绍说，2016年建立了预算审查前听取人大代表和社会各界意见建议的机制；2017年大力推进预算联网监督工作，截至去年底，全国31个省级人大当年实现了预算联网查询，全国人大预算联网监督系统（一期）也开始上线试运行，初步实现了对预算执行全过程、实时在线的监督。

此外，还建立了国务院每年向全国人大常委会报告国有资产管理情况的制度，实现全口径的报告、全方位的监督，全面依法公开，确保国有资产服务发展，造福人民。

今年 3月3日，中共中央办公厅发布了“人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见”。刘修文说，这使支出预算和政策更好体现和落实党中央的方针政策和决策部署。

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责任编辑：张玉