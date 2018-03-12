[政协工会界委员：遏制“加班文化”避免“过劳死”悲剧]数据显示，每周工作时间在48小时以上的职工占比21.6%，而没有享受带薪年假、没有补偿的占35.1%。目前，“过劳”已成为一种普遍的社会现象，但“过劳死”却常处于无法律保护的尴尬境地。对此，#全国两会#政协工会界委员建议，在立法层面明确界定“过劳死”标准，在行业层面科学制定劳动定额。（工人日报）http://t.cn/REkcJ7s
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