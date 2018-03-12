人大代表孟海建议:从通天河干流调水入柴达木盆地

原标题：青海海西州州长孟海代表建议：从通天河干流调水入柴达木盆地

3月12日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从中国人大网获悉，来自青海代表团的青海省海西州委副书记、州长孟海等2名代表提交《关于将“引通济柴”工程融入国家战略的建议》（以下简称“建议”）称，建议国家发改委和水利部将“引通（通天河）济柴（柴达木盆地）”工程纳入国家重点建设计划，开辟绿色通道，加快前期审批步伐，力争早日开工建设；建议两部委将这一工程作为国家支持藏区经济社会发展、支持“一带一路”节点、支持西部大开发的重点水利工程建设。

该《建议》称，目前，青海省正在委托长江设计院、中国水科院等单位积极推进“引通济柴”调水工程前期研究工作。柴达木循环经济试验区是国家首批13个循环经济试点园区之一。近年来，随着试验区内工农业快速发展，水资源需求剧增，水资源短缺、生态环境脆弱已成为循环经济发展的主要制约因素。合理利用通天河流域丰富的水资源，择机建设“引通济柴”工程，是解决柴达木地区缺水问题的根本途径。

根据前期研究初步成果，工程拟从通天河干流阿俄口河段左岸取水，通过两级泵站提水，经隧洞等输水建筑物输水进入柴达木盆地格尔木上游的温泉水库，经水库调节后配置到各用水户。工程线路全长约89公里，规划2030水平年调水2.7亿立方米，匡算总投资近140亿元。远景2050年调水量达到10亿立方米。

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责任编辑：张玉