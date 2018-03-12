代表：推进正装“国服” 公职人员和知识界带头穿

原标题：曹金萍代表：推进正装“国服”，公职人员和知识界带头穿戴

今年全国两会期间，全国人大代表、山东省水利厅副厅长曹金萍，向十三届全国人大一次会议提交了关于尽快推进中国正装“国服”的建议。

建议写，作为拥有世界五分之一人口的大国，确定自己国家的主流服装“国服”，已成为中国外交界、经济界、文化艺术界、服装界、教育界、专家学者、官员及许多国人志士越来越关切的问题。现实中，大家都知道主流及代表服装的重要性，很多行业有自己特有的服装，如公安的警服、法院的法袍等；诸多学校也有自己的校服，一些企事业单位，也都设计制作各自的“工作服”。我们如此一个盈盈大国，难道在服装上就任其混乱下去吗？

建议认为，确立国服“正装”既能提升中国的国际影响力，也能增强广大国民荣誉感和自豪感，是一项益国利民的大好事，国家理应给予积极支持尽快推动才对。

曹金萍提出了三点建议

一、强化重视力度，尽快推进实施“国服”计划。“国服”及国民主流服装“正装”，属于新设立国家标志或象征的范畴，国家及相关部门、领导应从民族、国家、时代的高度来理解认识这个问题，充分认识其必要性和迫切性，引以高度重视，把确定中国的主流服装“正装”列入议事日程，作为一项重要工作来抓，尽快下决心并行动起来，及早设计和推出中国的正装及主流服装“国服”。

二是正装“国服”的设计应举全国之力，全民参与。首先要确定一个主管部门，联合中央文明办、国家文化部、纺织协会、全国妇联、国家民委、服装协会等相关部门单位，将正装“国服”研发列入国家重点项目，组织服饰专家、文史专家、外交家、艺术家等相关人员专题研究。随时公布设计思路与方案，广泛征求民意，交由全民评判。既要尊重历史传统、民族特点、国人风格等，又得与现代进步意识与发展需要相结合，最大程度上使广大民众接受并喜爱，由国家权威部门发布，再经广泛引导推广被民众认可后，报请国家立法机关以法律形式通过实施。

三是国家公职人员和知识界人士应率先垂范。确认推动主流服装正装“国服”并非难事。设计、选拔、确认这些技术性具体工作，完全可以由服装行业协会来做；只要国家公职人员和知识界人土率先垂范，特别是在重要场所带头穿戴，相信很快就能推广开来行成主流。主流服装正装“国服”，主指在有代表性的或在重要场所为主穿的服装，并不影响其他服装的流行，更不影响“改革开放”“百家争鸣”原则。国服与市场上五花八门的多种服装共存，可互不影响任人选购，平时穿衣可自行选择，关键是在重要场合应穿戴代表中国主流和民族特色的服装，是完全应该和十分必要的。

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责任编辑：张玉