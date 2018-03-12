4月起驾考科目一没过须网络签到学习?交通部:不实

原标题：网传4月起驾考科目一没通过须网络签到学习，交通部：不实

近日，一篇关于4月1日驾考将有重大变化的微信文章刷爆朋友圈。

你是不是也被这条信息刷屏了？

此微信文章称

按照交通运输部印发的正式公告从4月1日起，在驾驶培训中科目一、科目四的理论学习部分将实行网络教学和签到“打卡”。

网传微信文章配发的交通运输部发布的公告

（图据交通运输部政府信息公开官网）

（在文件中的确有关于“网络远程教学”和“学员应登录打卡签退”的描述。）

网传微信文章还称若学员科目一不达标，数据将不被上传，学员将没有学习记录，也就不能继续预约后面的科目考试。这同时也意味着，4月1日后科一没通过，必须通过网络签到学习？

那么，文章内容是真的吗？

小布第一时间进行了求证

3月12日，小布在交通运输部官网上找到了名为《交通运输部关于发布<机动车驾驶培训网络远程理论教学技术规范>的公告》的该文件，据悉，文件发文日期为2018年1月4日，自2018年4月1日起施行。

针对网传消息，3月12日，小布致电交通运输部运输服务司（文件发布机构）相关处室了解到，此公告仅针对“机动车驾驶培训网络远程教学课程提供商”出台，旨在规范其服务。网传微信文章部分内容是对相关公告的误读，为不实信息。

同时，河北新闻网阳光理政平台也向石家庄市相关部门进行求证并了解到：这个公告已经不是什么新闻了，石家庄市已经于三年前就开始实行网络远程教育了，科一、科四中除了其中六个课时需要参加课堂学习之外，其他学习都可以实行网络远程培训。而针对网传消息中的说法，并未接到省内相关通知。如对该问题还有其他疑问，可拨打热线电话83602328咨询。

此外，一些省外官方也已发布辟谣信息：从荆门市道路运输管理局获悉，该信息部分内容不真实，其借题发挥杜撰出的“4月前通过科一就可以免打卡计时”为虚假信息。交通运输部印发的《机动车驾驶培训网络远程理论教学技术规范》，其目的是推进网络远程教学在理论培训中的应用，规范网络远程教学课程和教学平台的建设，没有规定必须在4月1日起全面使用。

这可能是某些驾校招生的营销手段

针对网传消息，封面新闻向成都市交委相关处室进行求证并了解到，网传文件确系交通运输部发布，不过这只是交通部对驾驶培训网络教学的远期指导，目前在成都乃至四川，都还没有关于要执行网络教学相关政策的消息。

相关负责人解释说，远程理论只是理论教学的一种方式，跟计时打卡不是同一回事，跟驾校涨价无直接联系。 目前正值春季招生高峰，这可能是某些驾校招生的营销手段。

不信谣，不传谣！

来源：河北发布微信公号

责任编辑：张玉