王天琦任江苏环保厅党组书记 曾写“10万+”讲稿

原标题：王天琦出任江苏省环保厅党组书记，曾写出“10万+”讲话稿
两名来自江苏代表团的十三届全国人大代表职务出现调整。
澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者3月12日从江苏省环保厅官网“环保厅领导”栏目获悉，王天琦已名列江苏省环保厅领导之列，厅党组书记、厅长陈蒙蒙则不再名列其中。
江苏省环保厅官网3月12日刊出的消息《江苏实践：严控污染源，骆马湖银鱼回来了》也透露，“全国人大代表、省环保厅党组书记王天琦在发言中介绍，前后接近20年的洪泽湖、骆马湖非法采砂终于在2017年彻底根除，实现了全面禁采。”
今年1月31日上午，江苏省十三届人大一次会议举行第四次全体会议，选举产生新一届省人大常委会领导班子，陈蒙蒙已当选为江苏省人大常委员会秘书长。
据中国人大网“代表信息”栏目披露，王天琦、陈蒙蒙均为十三届全国人大代表江苏团成员。
王天琦此前担任宿迁市委副书记、市长，今年2月底，王天琦已卸去宿迁市的党政职务，由王昊接替。
公开简历显示，王天琦出生于1968年5月生，安徽萧县人。王天琦在步入仕途前，曾先后担任新沂县工商银行文书和徐州电视台记者、播音员，后调入新沂县政府办公室担任秘书职务。
王天琦早年仕途主要在徐州度过，担任过贾汪区区长，睢宁县长、县委书记，2011年后转任淮安市委常委、纪委书记，苏州市委常委、纪委书记，2013年就任宿迁代市长、副市长，2014年1月转正。
2017年1月，王天琦再次当选为宿迁市市长，并发表了名为《事业是官员的年轮》的就职讲话。当晚，“宿迁之声”微信全文刊发了这篇讲话稿，阅读量很快突破10万，并在社交媒体上被大量转载。
文章中，王天琦用了大量白话，语言接地气，通俗易懂。比如，“男女之情要保鲜，不靠容颜靠生活；官员和市民感情要保鲜，不靠职权靠事业”。
他说，如果说流行语是时代的年轮、皱纹是脸庞的年轮、情感是内心年轮的话，那么，事业则是官员的年轮。哪怕一瞬，都会留痕。
据澎湃新闻此前报道，宿迁市政府办相关负责人透露，王天琦在宿迁任职期间经常出去暗访，有时带两三个人，有时一个人，到街头巷尾转转，发现问题后，便通知相关职能部门进行整改。
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