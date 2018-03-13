政协委员：消除青年入学就业的“花样”歧视

原标题：消除青年入学就业的“花样”歧视

说起招生和就业，不少女生会“喊冤”，凭什么就业单位喜欢男生？“属相不和”，大学不是“211”“985”，甚至连一些学生干部都会遭遇就业歧视。如何破除这样的“糟心事”？近日，在全国政协共青团、青联界别讨论时，委员们热议招生和就业歧视话题并现场为青年支招。

“有些女性工作可能更细致一些，有些男性冲劲可能更大一点。”全国政协委员、上海市青联副主席其实认为，无论是男性员工还是女性员工，工作态度、工作成果很多时候并没有本质区别，没有必要过度标签化。

可是，有的企业担心女性员工生孩子会耽误工作，招聘“性价比”不如男性员工。其实从自己所在公司来看，女性员工生孩子并没有耽误工作，相反可能还会增加工作的稳定性。

“我告诉单位的员工，该结婚就要结婚，该生孩子就生孩子，这些都是人生大事，单位为什么要干预呢？单位本来就应该考虑到女员工生孩子后的工作安置，这是单位的基本社会责任。如果连这一责任都不愿意承担，那还谈什么社会责任？”其实说。

这几年，有这样一种社会现象，就是在招聘和招生过程中，有的学生干部被贴上浮躁和功利的标签，甚至因此被用人单位拒绝。全国政协委员、中国国际青年交流中心党委书记陈宗反驳道：“我对此非常不认同！”单位和老师有选择员工和学生的权利，但不能因此否定一个群体。

他认为，任何一个正常的群体都应该受到尊重，这是现代社会的共识。如果一味对某一群体进行贬低，难免有博眼球的嫌疑。据他观察，不少学生干部进入社会各个领域工作，总体表现都非常不错。

“我们也很反感‘学生官’，出现这样的情况应该进行批评，但应当看到，大部分学生干部是充满活力的。”陈宗结合自己的经历谈到，他上学时，学生干部都是同学选出来的，比如学校食堂饭菜出现了问题，学生干部就会主动向学校反映情况。

有委员提出，在就业和招生中，单位和老师不妨“召回”歧视与偏见，也不必对某一类群体特殊照顾，只需要按照岗位和学业匹配程度来选择。

全国政协委员、西南政法大学教授王煜宇认为：“我们的教育原则是有教无类，教育者的使命就是面向学生群体，应该反对给孩子贴标签和类型化。”

“我们也年轻过，有时候年轻人有点浮躁，这很正常，老师的责任就是引导学生，去除浮躁心态，帮助他们正确认识自己，不断地帮助他们成长。”王煜宇说。

全国政协委员、全国青少年井冈山革命传统教育基地管理中心党委书记、主任王学坤介绍说，从他所在的工作单位来看，每年都有各行各业的青年到基地培训，他们无论是在遵守培训纪律、还是培训过程中的自我管理等方面，都展现出良好的素养，都非常优秀。

王学坤认为，要加强职业生涯规划教育，让学生知道自己的兴趣点在哪里，力求使发展方向与自己的兴趣相一致。青年学生不要在发展过程中过多自我设限，应该展现出年轻人积极阳光的一面，让招生与就业单位看到青年的优势。当然，用人单位或者学校也要抛弃一些先入为主的观念，公正地对待青年群体。

全国政协委员、团中央维护青少年权益部部长王锋表示，对于青年来说，招生、就业都是他们成长中的大事，他们期盼能有一个公平竞争的环境，这也是社会公平的重要体现。

王锋认为：“高校的老师、用人单位的人事部门，乃至社会各界，都应该为年轻人营造公平竞争环境，创造条件，搭建平台。这样年轻人才能充满信心步入社会，不会被一些不合理因素干扰，对社会公平产生怀疑。”

中国青年报·中青在线记者 章正

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责任编辑：张冬