人大代表:汾渭平原成全国空气污染最严重区域之一

原标题：王金南代表：汾渭平原已成全国空气污染最严重区域之一

全国人大代表、环保部环境规划研究院院长王金南成了山西团的“红人”。

这位中国工程院院士、国家大气污染防治攻关联合中心专家在本次大会期间提交的首份建议就与山西有关。他建议，尽快把汾渭地区纳入国家大气污染治理重点区域。

在山西团的讨论中，王金南对汾渭平原的大气污染问题毫不掩饰。他说，汾渭平原已经成为全国空气污染最严重的区域之一。

汾渭平原是黄河流域汾河平原、渭河平原（又称关中平原）及台塬阶地的总称，涉及山西省吕梁、晋中、临汾、运城市，河南省洛阳、三门峡市，陕西省西安、宝鸡、渭南、咸阳、铜川市等11个地市。

王金南给出的证据是，2017年，汾渭平原11个城市PM2.5浓度为每立方米68微克，空气质量优良天数的比例均值为50.6%。区域内PM2.5排名全国后20位的城市个数由2015年的0个增加至2017年的6个，还有多个污染物的浓度不降反升。

王金南说，过去5年，我国实施了大气污染防治行动计划，其他重污染地区的情况都在改善，汾渭平原大气污染问题却日渐凸显。值得注意的是，2017年我国二氧化硫年均浓度超标的3个城市均位于汾渭平原，分别是晋中市、临汾市、吕梁市。

事实上，2017年年初，山西省临汾市就因为二氧化硫长时间爆表而被环保部约谈。

王金南说，由于受太行山、吕梁山地形阻隔影响，汾渭平原气候气象条件与周边地区存在一定差异，区域间城市空气污染相关性较强，将其作为一个整体进行联防联控非常必要。

他也提到了2017年年初的那次爆表。他说，2017年1月，临汾等地出现4次重污染过程，区域内PM2.5浓度极值均于两三天内相继出现，同步性较强。

除了地域上的相互影响外，王金南认为，汾渭平原的能源、产业、交通结构也不利于空气质量改善。

他分析说，汾渭平原能源消费以煤炭为主，煤炭消费占比近90%。居民采暖仍以煤为主，户均燃煤量3~7吨，多为劣质煤，灰分大、硫分高，清洁取暖工作进展远远落后于京津冀地区。产业结构偏重，火电、钢铁、焦化等行业企业数量多、产量大，产业上下游配套的中小型企业集中，装备水平低，污染治理水平差。

王金南举例说，临汾钢铁企业数量集中，共15家钢铁企业，在全国仅次于河北唐山、邯郸市；吕梁市的氧化铝企业及晋中、洛阳市的铸造企业均较为集中，其中吕梁市氧化铝产能占全国的五分之一。

此外，由于火电、钢铁、焦化、水泥等行业为主的产业结构需要大宗的原材料和制成品运输支撑，而当地超过80%以上的原材料与产品通过公路进行运输，铁路运量远未达到设计能力。本地和过境车辆流量较大，重型车排放监管薄弱，加油站油品超标情况较为严重。

临汾市市长刘予强经历了过去1年的蓝天保卫战，在他看来，现在治气剩下的都是“硬骨头”了，怎么打好蓝天保卫战，还真得从科学的角度多向王金南取经。

王金南建议将汾渭平原的11个地市纳入国家大气污染防治的重点区域，加强区域联防联控，并对区域大气污染治理给予技术、政策、资金等方面的支持；治本之策则是要调整能源结构、产业结构、交通结构，统筹推进污染防治；能源结构方面，要从根本上解决采暖季大气污染严重的问题；产业结构方面，加大焦化、钢铁行业落后产能淘汰力度，严控焦化、钢铁、电解铝等产能过剩行业新增产能；交通运输结构方面，加快改变煤炭运输过度依赖公路的现状，提高货物铁路运输比例。

中国青年报·中青在线记者 刘世昕

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责任编辑：张冬