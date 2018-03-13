今年两会首次禁止代表委员带手机进人民大会堂

原标题：今年两会，代表给手机“放假”

今年两会开幕不久，记者就接到一位全国人大代表的请求，帮他在人民大会堂拍个照留作纪念。后来据记者了解，今年两会，首次禁止代表委员携带手机进入人民大会堂。

每次开会前，会务组都会发通知：“所有与会人员严禁携带手机等具有摄影摄像功能的电子设备，不要携带与会议无关的物品进入会场。”

此前，由于对与会者携带手机没有限制，许多代表委员进入会场后，纷纷拿起手机拍照，有人相互合影，还有人自拍……

开会审议讨论中，有代表委员按照规定关机或者调成静音，但也有人违反规定，偷偷“玩手机”，或者现场拍摄明星代表委员。

全国人大代表、南京邮电大学校长杨震对此深有感触，他从2003年就开始担任全国人大代表。他说，一些基层代表可能是第一次到人民大会堂，拍照留念可以理解。但在会议间拍照，就不合时宜了。“严明纪律，严肃会风，聚精会神地开好会是每个代表委员的应尽职责”。

杨震说，今年大会要求更加严格。每次小组审议要点名，请假的很少。每一次代表发言都做精心准备，一些话题还引起了热烈讨论。

以前代表们忙，忙着聚会、跑项目，这次两会代表们也忙，是忙着写议案、建议，忙着讨论问题。

“每天小组会后，不少代表们还会聚在一起‘开小会’讨论。”江苏普信制药有限公司项目部材料员钱加艳是位新代表，“会风会纪要求，通知到每个代表，还时常有一些提醒和督促，会风会纪对代表们的要求是全覆盖的，没有任何死角。”

代表们基本都在驻地宾馆吃饭。钱加艳说，每次在驻地刷卡吃饭，其实就是“打卡签到”，“外出走亲访友和在驻地会客的更少了”。

全国人大代表、中国常熟世界联合学院创始人及董事长王嘉鹏告诉记者，这次开会，他们有了健身时间，代表们晚上没应酬，就扎堆儿去健身房。晚饭后，有代表干脆就在驻地宾馆的院子里“刷步数”。

记者看到，“十三届全国人大一次会议改进会风具体措施”总共有21条，其中包括：与会人员不准违反规定吃请、请吃、饮酒；不准接受或赠送礼品、纪念品、土特产；不准借影响力办私事、谋私利；禁止商业活动，相关单位不准借机开展宣传、促销……

连日来，记者在代表委员驻地都能看到醒目的公告，“会风会纪督查组，监督电话……”

今年的手机静悄悄，两会会风也在悄然中越发清朗……

中国青年报·中青在线记者 李超

点击进入专题

责任编辑：张义凌