环球时报社评：建制派夺回2席 香港政治风向在变

原标题：社评：建制派夺回2席，香港政治风向在变

香港特别行政区第6届立法会补选的投票结果12日揭晓，进行补选的4个议席中，泛民和建制派各赢得2席。这些补选议席都是因当选议员亵渎就职宣誓仪式而被取消议员资格空缺出来的，它们一共有6个，还有2个议席有待补选，但泛民已经丢了其中的2席。

本次补选投票率下降，但建制派候选人的得票数不降反升，取得赢回两席的胜利，这一新的态势受到广泛注意。

6名激进当选议员被取消资格（香港人称之为DQ），接下来又有多名报名参加补选的申请人因极端言行被剥夺参选资格。激进力量本来指望制造悲情，吸引更多支持者，但此轮补选结果却给他们带来了警告和挫败。他们应该从中看到了趋势性的不妙。

香港激进反对派这几年对基本法和国家宪法采取了近乎公开的敌视态度，他们分别在立法会上“拉布”，在校园和街头搞煽动活动，试图把整个香港社会动员起来，与中央对抗。但这次选举反映出的却是，香港社会并没有跟着他们走，对他们搞的那一套，越来越多的香港市民感到了厌倦。

哪儿的老百姓都首先要过日子，香港也一样。香港以往的标签是亚洲金融中心和自由港，这几年却越来越像被激进反对派折腾成了“政治抗议中心”，政治对抗眼看要无处不在了，连议员正常的宣誓就职都被污染。香港市民的平静生活已经受到威胁。

物极必反，很多香港人开始对极端反对派失去耐心，他们不想到政治斗争中去抛头露面，但他们可以用不去参加投票给反对派捧场，或者去投票但把票投给建制派候选人来表达自己的态度。

反对派的当选议员和参选人被DQ，他们所属的阵营多么需要在这个时候得到更多选民的支持，以证明他们没做错。但恰在此时减少了得票和议席，他们的感觉一定糟透了。

然而可以预见，由于极端反对派的做法太出格，严重违背广大香港市民的利益，如果不改弦更张，他们今后失去更多选票应是大势所趋。

中国很强大，中央很有权威，人大释法很有力量，这些都得到了验证。当香港出现重大争议时，中央依法出面干预，不仅能够产生效果，而且香港社会实际上认同、接受这些干预和效果。一国两制的内涵不断得到新的厘清，香港的高度自治和中央的全面管治权都在落实。

与中央对抗完全不符合香港社会的利益，也不可能走得通，这种认识会逐渐成为常识。极端反对派的反常识表演能欺骗公众一时，但不可能长期蒙混下去。“港独”作为伪命题更无法真正获得立足之地。香港在经受了极端反对派瞎折腾一段之后，终究要掸掉身上的尘土，回归一国两制之下繁荣发展的正道。

一些极端反对派人士可能不会轻易承认他们在输掉趋势，但他们将输掉更多只是时间问题。香港市民期待经济发展和改善民生，他们想过由法律主导的日子，而不希望城市被极端政治绑架。人们对政治叫嚷和煽动的反感将与日俱增，激进政客能够在香港呼风唤雨的日子终将逐渐谢幕，尊重基本法和宪法、用干实事服务香港的从政方式将大有前途。

责任编辑：初晓慧